التموين: احتياطي القمح يكفي 4.3 شهر.. والسكر 4.9 شهر

MENAFN - Al-Borsa News) أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، أن الاحتياطي الاستراتيجي من السلع الأساسية أمن ويكفي عدة أشهر.

وذكر التقرير السنوي الصادر عن الوزارة، اليوم الإثنين، أن الاحتياطي الاستراتيجي من القمح يكفي من 4.3 شهر، منوها بأن حجم توريدات القمح المحلي خلال العام الماضي بلغ 3.79 مليون طن، فيما سجل حجم توريدات القمح المستورد نحو 4 ملايين طن.

موضوعات“السلع التموينية” تعلن عن ممارسة لتوريد 50 ألف طن من سكر القصب الخام “هيونداى وشيرى” يستقبلان 2024 بزيادة الأسعار بنحو 130 ألف جنيه 165 مليون يورو إجمالي تمويل تنموي ومنحة أوروبية للصناعة الخضراء بمصر

وأضاف تقرير الوزارة ، أن احتياطي السكرالتمويني يكفي نحو 4.9 شهر.

وتابع أن الرصيد الاستراتيجي من الزيت التمويني يكفي لنحو 3.7 شهر، حيث بلغ إجمالي ما تم تدبيره من زيت الطعام الخام خلال العام الماضي نحو 389 ألف طن زيت تقريبا، منهم 5.5 آلاف طن زيت خام صويا محلي.

وأضاف أن احتياطي الأرز التمويني يكفي نحو 1.3 شهر، حيث بلغ ما تم تدبيره من الأرز خلال العام الماضي نحو 50 ألف طن أرز هندي.

وذكر التقرير، أن احتياطي المكرونة يكفي 2.4 شهرا؛ حيث بلغ حجم التعاقدات لتدبير سلعة المكرونة نحو 46.600 ألف طن، وتم توريد نحو 21 ألف طن منها عام 2023.

بالنسبة للحوم والدواجن، أشار التقرير إلى أن احتياطي الدواجن يكفي 14.2 شهر، حيث بلغت حجم تعاقدات توريدات الدواجن المحلية 525 طنا خلال العام الماضي، تم توريد 353 طن منها بالفعل، في حين بلغت التعاقدات على دواجن مستورد مجمدة برازيلي نحو 25 ألف طن خلال العام الماضي، ونحو 600 طن مجزاءات دواجن.

كما بلغ حجم التعاقدات لتوريد 1000 طن فخدة دواجن مستوردة خلال العام الماضي، تم توريد 840 طن بالفعل.

وأشار إلى أن احتياطي اللحوم المجمدة يكفي نحو 2.8 شهرا، حيث تم التعاقد على 5 آلاف طن لحوم مجمدة برازيلي.

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