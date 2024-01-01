التموين: احتياطي القمح يكفي 4.3 شهر.. والسكر 4.9 شهر

(MENAFN
- Al-Borsa News)
أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، أن الاحتياطي الاستراتيجي من السلع الأساسية أمن ويكفي عدة أشهر.
وذكر التقرير السنوي الصادر عن الوزارة، اليوم الإثنين، أن الاحتياطي الاستراتيجي من القمح يكفي من 4.3 شهر، منوها بأن حجم توريدات القمح المحلي خلال العام الماضي بلغ 3.79 مليون طن، فيما سجل حجم توريدات القمح المستورد نحو 4 ملايين طن.
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وأضاف تقرير الوزارة ، أن احتياطي السكرالتمويني يكفي نحو 4.9 شهر.
وتابع أن الرصيد الاستراتيجي من الزيت التمويني يكفي لنحو 3.7 شهر، حيث بلغ إجمالي ما تم تدبيره من زيت الطعام الخام خلال العام الماضي نحو 389 ألف طن زيت تقريبا، منهم 5.5 آلاف طن زيت خام صويا محلي.
وأضاف أن احتياطي الأرز التمويني يكفي نحو 1.3 شهر، حيث بلغ ما تم تدبيره من الأرز خلال العام الماضي نحو 50 ألف طن أرز هندي.
وذكر التقرير، أن احتياطي المكرونة يكفي 2.4 شهرا؛ حيث بلغ حجم التعاقدات لتدبير سلعة المكرونة نحو 46.600 ألف طن، وتم توريد نحو 21 ألف طن منها عام 2023.
بالنسبة للحوم والدواجن، أشار التقرير إلى أن احتياطي الدواجن يكفي 14.2 شهر، حيث بلغت حجم تعاقدات توريدات الدواجن المحلية 525 طنا خلال العام الماضي، تم توريد 353 طن منها بالفعل، في حين بلغت التعاقدات على دواجن مستورد مجمدة برازيلي نحو 25 ألف طن خلال العام الماضي، ونحو 600 طن مجزاءات دواجن.
كما بلغ حجم التعاقدات لتوريد 1000 طن فخدة دواجن مستوردة خلال العام الماضي، تم توريد 840 طن بالفعل.
وأشار إلى أن احتياطي اللحوم المجمدة يكفي نحو 2.8 شهرا، حيث تم التعاقد على 5 آلاف طن لحوم مجمدة برازيلي.
المصدر:
MENAFN01012024000202011048ID1107674274
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