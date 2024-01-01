الصادرات والواردات تفحص أكثر من 464 ألف رسالة خلال 2023

MENAFN - Al-Borsa News) قامت الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، خلال العام الماضي 2023، بفحص 464 ألف رسالة، منها 276 ألف و841 عينة غذائية، و187 ألف و203 عينة صناعية.

وأوضح التقرير السنوي الصادر عن وزارة التجارة والصناعة، اليوم الاثنين، أنه تم إجراء 29 ألف و887 تسجيلاً تجارياً بسجل المستوردين وسجل المصدرين وسجل الوكلاء التجاريين والمكاتب الأجنبية وسجل مستلزمات الإنتاج والسمسرة العقارية والدعاية والإعلان، وإصدار 423 ألف و206 شهادة منشأ.

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وأشار إلى انه تم افتتاح المعامل المركزية الجديدة بفرع الهيئة بميناء العين السخنة، وافتتاح مكاتب للهيئة بمقار الغرف التجارية بعدة محافظات.

كما استقبلت الهيئة 105 آلاف و321 رسالة واردة من الخارج، منها 89 ألف و670 رسالة صناعية، و15 ألف 651 رسالة غير صناعية، كما قامت بإصدار أكثر من 85 شهادة بيع حر لشركات مصرية مصدره لدول أفريقية وعربية، و60 شهادة مطابقة للمنتجات لمنظومة سابر السعودية.

ونوه التقرير إلى أن“الصادرات والواردات” قامت العام الماضي، بتدريب 2972 متدرب في مجالات برامج مزاولة التصدير والاستيراد واللائحة الاستيرادية والأيزو والسلامة والصحة المهنية،كما وقعت مذكرة تفاهم لبدء تنفيذ مشروع برنامج تبادل المعرفة الكوري KSP Program الخاص بإنشاء وتطوير منظومة إدارة المخاطر المتكاملة للهيئة، بالاضافة إلى إبرام 7 بروتوكولات تعاون مع جهات تشمل الشركة المصرية لضمان الصادرات، وشركة TÜV Austria، وجمعية المصدرين المصريين“إكسبولينك”، وجامعة هليوبوليس بهدف نقل الخبرات وتبادل المعلومات.

ولفت التقرير إلى اعتماد معمل (اختبارات الصوتيات – اختبارات الأمان) بفرع مطار القاهرة، واختبارات فحص جميع أنواع الأسمنت بالمعامل الكيميائية بفرع ميناء دمياط، و3 اختبارات بمعامل ميناء بورسعيد، ومعمل فحص المنتجات البترولية بميناء السويس.

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