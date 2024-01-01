الصادرات والواردات تفحص أكثر من 464 ألف رسالة خلال 2023

(MENAFN
- Al-Borsa News)
قامت الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، خلال العام الماضي 2023، بفحص 464 ألف رسالة، منها 276 ألف و841 عينة غذائية، و187 ألف و203 عينة صناعية.
وأوضح التقرير السنوي الصادر عن وزارة التجارة والصناعة، اليوم الاثنين، أنه تم إجراء 29 ألف و887 تسجيلاً تجارياً بسجل المستوردين وسجل المصدرين وسجل الوكلاء التجاريين والمكاتب الأجنبية وسجل مستلزمات الإنتاج والسمسرة العقارية والدعاية والإعلان، وإصدار 423 ألف و206 شهادة منشأ.
موضوعات متعلقة
الشقيقتان ((هيرميس)) تسيطران على 21% من تداولات البورصة المصرية بـ2023 “السلع التموينية” تعلن عن ممارسة لتوريد 50 ألف طن من سكر القصب الخام “هيونداى وشيرى” يستقبلان 2024 بزيادة الأسعار بنحو 130 ألف جنيه
وأشار إلى انه تم افتتاح المعامل المركزية الجديدة بفرع الهيئة بميناء العين السخنة، وافتتاح مكاتب للهيئة بمقار الغرف التجارية بعدة محافظات.
كما استقبلت الهيئة 105 آلاف و321 رسالة واردة من الخارج، منها 89 ألف و670 رسالة صناعية، و15 ألف 651 رسالة غير صناعية، كما قامت بإصدار أكثر من 85 شهادة بيع حر لشركات مصرية مصدره لدول أفريقية وعربية، و60 شهادة مطابقة للمنتجات لمنظومة سابر السعودية.
ونوه التقرير إلى أن“الصادرات والواردات” قامت العام الماضي، بتدريب 2972 متدرب في مجالات برامج مزاولة التصدير والاستيراد واللائحة الاستيرادية والأيزو والسلامة والصحة المهنية،كما وقعت مذكرة تفاهم لبدء تنفيذ مشروع برنامج تبادل المعرفة الكوري KSP Program الخاص بإنشاء وتطوير منظومة إدارة المخاطر المتكاملة للهيئة، بالاضافة إلى إبرام 7 بروتوكولات تعاون مع جهات تشمل الشركة المصرية لضمان الصادرات، وشركة TÜV Austria، وجمعية المصدرين المصريين“إكسبولينك”، وجامعة هليوبوليس بهدف نقل الخبرات وتبادل المعلومات.
ولفت التقرير إلى اعتماد معمل (اختبارات الصوتيات – اختبارات الأمان) بفرع مطار القاهرة، واختبارات فحص جميع أنواع الأسمنت بالمعامل الكيميائية بفرع ميناء دمياط، و3 اختبارات بمعامل ميناء بورسعيد، ومعمل فحص المنتجات البترولية بميناء السويس.
المصدر:
MENAFN01012024000202011048ID1107674273
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.