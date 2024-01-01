التموين: زيادة السعات التخزينية للصوامع إلى 5.3 مليون طن

MENAFN - Al-Borsa News) أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، أنه في إطار المشروع القومي للصوامع، قامت الوزارة بوضع خطة طموحة للانتقال بنشاط التخزين في مجال الحبوب بمصر، بما يحقق زيادة القدرة التخزينية لتصل إلى 5.3 مليون طن بدلا من 2.1 مليون طن والحفاظ على جودة المخزون وتقليل نسبة الفاقد والتالف.

وذكر التقرير السنوي الصادر عن وزارة التموين، اليوم الاثنين، أنه تم الانتهاء من إنشاء 6 صوامع حقلية بإجمالي طاقة تخزينية 30 ألف طن بمحافظات الشرقية، والمنوفية، والمنيا، وجار الاختبارات الجافة واختبارات التحميل لهم بسعة 5 آلاف طن للصومعة الواحدة.

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وأضاف أنه جار توصيل خدمة السكة الحديد لصومعة عرب العليقات بمحافظة القليوبية بتكلفة 18 مليون جنيه بالإضافة إلى 533 الف يورو، فضلا عن أنه جار زيادة السعة التخزينية لصومعة طهطا من 60 ألف طن إلى 90 ألف طن بتكلفة 124 مليون جنيه.

وأشار إلى أنه من المستهدف الاستمرار في زيادة الطاقة التخزينية لتصل إلى 5 ملايين طن، حيث تمتلك الدولة 86 صومعة، تم تنفيذ 5 صوامع ممولة بقرض من هيئة الدانيدا بإجمالي طاقة تخزينية 300 ألف طن، كما تم تنفيذ 6 صوامع ممولة بقرض من منظمة الاوبك بإجمالي طاقة تخزينية 255 ألف طن.

وأضاف التقرير، أنه تم تنفيذ أيضا 11 صومعة ممولة بقرض من الصندوق السعودي بإجمالي طاقة تخزينية 615 ألف طن، وتم تنفيذ 22 صومعة معدنية في17 محافظة بطاقة 60 ألف طن للصومعة الواحدة بإجمالي طاقة تخزينية 1.320 مليون طن.

كما تم تنفيذ 28 صومعة معدنية في 18 محافظة بطاقة تخزينية تترواح بين 1000 إلى 40 ألف طن للصومعة الواحدة بإجمالي طاقة تخزينية 600 ألف طن.

وأوضحت الوزارة تم تنفيذ 3 صوامع معدنية في 3 محافظات باجمالي سعات تخزينية 220 الف طن، كما تم تنفيذ 5 صوامع بالموانئ في 3 محافظات باجمالي سعات تخزينية 430 ألف طن.

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