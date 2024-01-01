التموين: زيادة السعات التخزينية للصوامع إلى 5.3 مليون طن

(MENAFN
- Al-Borsa News)
أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، أنه في إطار المشروع القومي للصوامع، قامت الوزارة بوضع خطة طموحة للانتقال بنشاط التخزين في مجال الحبوب بمصر، بما يحقق زيادة القدرة التخزينية لتصل إلى 5.3 مليون طن بدلا من 2.1 مليون طن والحفاظ على جودة المخزون وتقليل نسبة الفاقد والتالف.
وذكر التقرير السنوي الصادر عن وزارة التموين، اليوم الاثنين، أنه تم الانتهاء من إنشاء 6 صوامع حقلية بإجمالي طاقة تخزينية 30 ألف طن بمحافظات الشرقية، والمنوفية، والمنيا، وجار الاختبارات الجافة واختبارات التحميل لهم بسعة 5 آلاف طن للصومعة الواحدة.
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وأضاف أنه جار توصيل خدمة السكة الحديد لصومعة عرب العليقات بمحافظة القليوبية بتكلفة 18 مليون جنيه بالإضافة إلى 533 الف يورو، فضلا عن أنه جار زيادة السعة التخزينية لصومعة طهطا من 60 ألف طن إلى 90 ألف طن بتكلفة 124 مليون جنيه.
وأشار إلى أنه من المستهدف الاستمرار في زيادة الطاقة التخزينية لتصل إلى 5 ملايين طن، حيث تمتلك الدولة 86 صومعة، تم تنفيذ 5 صوامع ممولة بقرض من هيئة الدانيدا بإجمالي طاقة تخزينية 300 ألف طن، كما تم تنفيذ 6 صوامع ممولة بقرض من منظمة الاوبك بإجمالي طاقة تخزينية 255 ألف طن.
وأضاف التقرير، أنه تم تنفيذ أيضا 11 صومعة ممولة بقرض من الصندوق السعودي بإجمالي طاقة تخزينية 615 ألف طن، وتم تنفيذ 22 صومعة معدنية في17 محافظة بطاقة 60 ألف طن للصومعة الواحدة بإجمالي طاقة تخزينية 1.320 مليون طن.
كما تم تنفيذ 28 صومعة معدنية في 18 محافظة بطاقة تخزينية تترواح بين 1000 إلى 40 ألف طن للصومعة الواحدة بإجمالي طاقة تخزينية 600 ألف طن.
وأوضحت الوزارة تم تنفيذ 3 صوامع معدنية في 3 محافظات باجمالي سعات تخزينية 220 الف طن، كما تم تنفيذ 5 صوامع بالموانئ في 3 محافظات باجمالي سعات تخزينية 430 ألف طن.
المصدر:
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