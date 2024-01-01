التموين: جار إطلاق خدمات البطاقات الذكية ضمن حياة كريمة

MENAFN - Al-Borsa News) أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، أنه جار إطلاق خدمات البطاقات التموينية الذكية وخدمات الأنشطة التموينية على مستوى الوحدات المحلية بـ332 مجمعا خدميا حكوميا موحدا على مستوى الجمهورية، تزامنا مع إطلاق المبادرة الرئاسية حياة كريمة المرحلة الأولى.

ورصد التقرير السنوي الصادر عن الوزارة، اليوم، أنه تم تطوير396 مكتبا تموينا وتحويلها إلى مراكز خدمة مواطنين مطورة، بالإضافة إلى تقديم الخدمات إلكترونيا عن بعد من خلال بوابة مصر الرقمية وموقع دعم مصر.

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وفيما يتعلق بتطوير مكاتب السجل التجاري وتسجيل المؤشرات الجغرافية، أشار التقرير إلى أنه تم تطوير110 مكاتب سجل تجاري حتى عام 2023 لرفع كفاءة مستوى الخدمات المقدمة لأصحاب الاعمال والمنشأت التجارية، وتيسير عملية دمج القطاع غير الرسمي بتسجيل كافة المنشأت التجارية، وربط كافة مكاتب السجل مع البنوك لتحقيق الشمول المالي المستهدف من خلال إنشاء مكاتب السجل التجاري بنظام الشباك الموحد، وربط مكاتب السجل التجاري وبناء قاعدة بيانات موحدة، فضلا عن تقديم الخدمات الإلكترونية للسجل التجاري وتحسين منظومة العمل بمكاتب السجل.

على جانب آخر، ذكر التقرير أنه فيما يتعلق بالمؤشرات الجغرافية، فإنه تم تسجيل أول ثلاث مؤشرات جغرافية على مستوى الجمهورية بمحافظة مطروح لمنتجاتها من (التين، وزيت الزيتون، وعنب براني)، كعلامات تجارية عالمية بهدف تعظيم قيمة المنتجات المصرية، كبداية لتسجيل كافة المنتجات الزراعية أو اليدوية أو الحرفية المتميزة، وزيادة فرص تنافسيتها التصديرية.

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