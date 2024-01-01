التموين: جار إطلاق خدمات البطاقات الذكية ضمن حياة كريمة

(MENAFN
- Al-Borsa News)
أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، أنه جار إطلاق خدمات البطاقات التموينية الذكية وخدمات الأنشطة التموينية على مستوى الوحدات المحلية بـ332 مجمعا خدميا حكوميا موحدا على مستوى الجمهورية، تزامنا مع إطلاق المبادرة الرئاسية حياة كريمة المرحلة الأولى.
ورصد التقرير السنوي الصادر عن الوزارة، اليوم، أنه تم تطوير396 مكتبا تموينا وتحويلها إلى مراكز خدمة مواطنين مطورة، بالإضافة إلى تقديم الخدمات إلكترونيا عن بعد من خلال بوابة مصر الرقمية وموقع دعم مصر.
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وفيما يتعلق بتطوير مكاتب السجل التجاري وتسجيل المؤشرات الجغرافية، أشار التقرير إلى أنه تم تطوير110 مكاتب سجل تجاري حتى عام 2023 لرفع كفاءة مستوى الخدمات المقدمة لأصحاب الاعمال والمنشأت التجارية، وتيسير عملية دمج القطاع غير الرسمي بتسجيل كافة المنشأت التجارية، وربط كافة مكاتب السجل مع البنوك لتحقيق الشمول المالي المستهدف من خلال إنشاء مكاتب السجل التجاري بنظام الشباك الموحد، وربط مكاتب السجل التجاري وبناء قاعدة بيانات موحدة، فضلا عن تقديم الخدمات الإلكترونية للسجل التجاري وتحسين منظومة العمل بمكاتب السجل.
على جانب آخر، ذكر التقرير أنه فيما يتعلق بالمؤشرات الجغرافية، فإنه تم تسجيل أول ثلاث مؤشرات جغرافية على مستوى الجمهورية بمحافظة مطروح لمنتجاتها من (التين، وزيت الزيتون، وعنب براني)، كعلامات تجارية عالمية بهدف تعظيم قيمة المنتجات المصرية، كبداية لتسجيل كافة المنتجات الزراعية أو اليدوية أو الحرفية المتميزة، وزيادة فرص تنافسيتها التصديرية.
المصدر:
MENAFN01012024000202011048ID1107674271
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