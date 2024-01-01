750 مليون جنيه تكلفة ميكنة قواعد بيانات القابضة للصناعات الغذائية

(MENAFN
- Al-Borsa News)
أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، أنه تم الانتهاء من الإجراءات التنفيذية لمشروع تطوير الشركات وميكنة وربط نظم المعلومات للشركة القابضة للصناعات الغذائية والشركات التابعة في مجال تجارة السلع بقيمة 750 مليون جنيه.
ورصد التقرير السنوي لوزارة التموين، أنه في إطار في مشروع“جمعيتي” تم الانتهاء من المرحلة الرابعة، والبدء في المرحلة الخامسة، ليصل عدد المنافذ المفتتحة 8214 منفذا جديد تم افتتاحها حتى عام 2023، منهم 497 منفذا جديدا خلال 2023.
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وفيما يتعلق بمشروع السيارات والمنافذ المتنقلة، أوضح التقرير أن المشروع أتاح المشروع سيارات متنقلة للخريجين من الشباب والفتيات، بواقع 72 سيارة حمولة 5 أطنان، و61 سيارة حمولة 1.5، و134 سيارة حمولة 1 طن.
وأما في إطار مشروع تطوير المجمعات الاستهلاكية والمخازن وثلاجات التجميد، أوضح التقرير أنه تم تطوير ورفع كفاءة 574 فرعا حتى عام 2023، بتكلفة 335.4 مليون جنيه.
المصدر:
MENAFN01012024000202011048ID1107674270
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