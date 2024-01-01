750 مليون جنيه تكلفة ميكنة قواعد بيانات القابضة للصناعات الغذائية

MENAFN - Al-Borsa News) أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، أنه تم الانتهاء من الإجراءات التنفيذية لمشروع تطوير الشركات وميكنة وربط نظم المعلومات للشركة القابضة للصناعات الغذائية والشركات التابعة في مجال تجارة السلع بقيمة 750 مليون جنيه.

ورصد التقرير السنوي لوزارة التموين، أنه في إطار في مشروع“جمعيتي” تم الانتهاء من المرحلة الرابعة، والبدء في المرحلة الخامسة، ليصل عدد المنافذ المفتتحة 8214 منفذا جديد تم افتتاحها حتى عام 2023، منهم 497 منفذا جديدا خلال 2023.

موضوعات“السلع التموينية” تعلن عن ممارسة لتوريد 50 ألف طن من سكر القصب الخام “هيونداى وشيرى” يستقبلان 2024 بزيادة الأسعار بنحو 130 ألف جنيه 165 مليون يورو إجمالي تمويل تنموي ومنحة أوروبية للصناعة الخضراء بمصر

وفيما يتعلق بمشروع السيارات والمنافذ المتنقلة، أوضح التقرير أن المشروع أتاح المشروع سيارات متنقلة للخريجين من الشباب والفتيات، بواقع 72 سيارة حمولة 5 أطنان، و61 سيارة حمولة 1.5، و134 سيارة حمولة 1 طن.

وأما في إطار مشروع تطوير المجمعات الاستهلاكية والمخازن وثلاجات التجميد، أوضح التقرير أنه تم تطوير ورفع كفاءة 574 فرعا حتى عام 2023، بتكلفة 335.4 مليون جنيه.

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