خلال 2023.. صرف سلع تموينية بـ36.1 مليار جنيه لـ63 مليون مستفيد

(MENAFN
- Al-Borsa News)
قالت وزارة التموين والتجارة الداخلية، إنها قامت بتوفير أكثر من 30 سلعة أساسية على البطاقات التموينية لـ63 مليون مستفيد بمبلغ 36.1 مليار جنيه خلال عام 2023، بالإضافة إلى السلع الحرة في المنافذ الثابتة والمتحركة والتي تبلغ 40 ألف منفذًا.
وأعلنت الوزارة، أنه في إطارالتوسع في مظلة الحماية الاجتماعية للأسر الأولى بالرعاية، تم خلال العام الماضي 2023 استخراج 568.911 ألف بطاقة تموينية مستجدة لمحدودي الدخل.
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وأشار التقرير السنوي للوزارة، إلى أنه في إطارتلبية احتياجات المواطنين، قامت بالاستمرار في تقديم الخبز البلدي المدعم على البطاقات التموينية بما يقارب 250 إلى 270 مليون رغيف/ يوم لعدد 72 مليون مواطن مستفيد من صرف الخبز المدعم بسعر ثابت 5 قروش للرغيف الواحد.
وأوضح التقرير أنه تم إضافة مواليد (أصحاب مستحقي معاش تكافل وكرامة – مستحقي معاش التضامن الاجتماعي – أبناء الشهداء وزوجة الشهيد وأبناء الاسر البديلة) على ألا تزيد البطاقة عن أربعة أفراد.
كما تم في إطار تنفيذ التكليف الرئاسي بشأن حزمة إجراءات الحماية الاجتماعية في ما يخص دعم السلع التموينية وصرف الدعم الاستثنائي اعتبارا من 1 سبتمبر2022 حتى 30 يونيو 2023، فقد تم بإضافة 100 جنيه للبطاقة التى تضم أسرة واحدة و200 للبطاقة التى تشمل أسرتين أو ثلاث أسر، و300 لأكثر من 3 أسر بمعدل منصرف شهرى يقدر بنحو 833 مليون جنيه وبتكلفة إجمالية تقدر بنحو 8.33 مليار جنيه.
المصدر:
MENAFN01012024000202011048ID1107674269
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