خلال 2023.. صرف سلع تموينية بـ36.1 مليار جنيه لـ63 مليون مستفيد

MENAFN - Al-Borsa News) قالت وزارة التموين والتجارة الداخلية، إنها قامت بتوفير أكثر من 30 سلعة أساسية على البطاقات التموينية لـ63 مليون مستفيد بمبلغ 36.1 مليار جنيه خلال عام 2023، بالإضافة إلى السلع الحرة في المنافذ الثابتة والمتحركة والتي تبلغ 40 ألف منفذًا.

وأعلنت الوزارة، أنه في إطارالتوسع في مظلة الحماية الاجتماعية للأسر الأولى بالرعاية، تم خلال العام الماضي 2023 استخراج 568.911 ألف بطاقة تموينية مستجدة لمحدودي الدخل.

موضوعات“السلع التموينية” تعلن عن ممارسة لتوريد 50 ألف طن من سكر القصب الخام “هيونداى وشيرى” يستقبلان 2024 بزيادة الأسعار بنحو 130 ألف جنيه 165 مليون يورو إجمالي تمويل تنموي ومنحة أوروبية للصناعة الخضراء بمصر

وأشار التقرير السنوي للوزارة، إلى أنه في إطارتلبية احتياجات المواطنين، قامت بالاستمرار في تقديم الخبز البلدي المدعم على البطاقات التموينية بما يقارب 250 إلى 270 مليون رغيف/ يوم لعدد 72 مليون مواطن مستفيد من صرف الخبز المدعم بسعر ثابت 5 قروش للرغيف الواحد.

وأوضح التقرير أنه تم إضافة مواليد (أصحاب مستحقي معاش تكافل وكرامة – مستحقي معاش التضامن الاجتماعي – أبناء الشهداء وزوجة الشهيد وأبناء الاسر البديلة) على ألا تزيد البطاقة عن أربعة أفراد.

كما تم في إطار تنفيذ التكليف الرئاسي بشأن حزمة إجراءات الحماية الاجتماعية في ما يخص دعم السلع التموينية وصرف الدعم الاستثنائي اعتبارا من 1 سبتمبر2022 حتى 30 يونيو 2023، فقد تم بإضافة 100 جنيه للبطاقة التى تضم أسرة واحدة و200 للبطاقة التى تشمل أسرتين أو ثلاث أسر، و300 لأكثر من 3 أسر بمعدل منصرف شهرى يقدر بنحو 833 مليون جنيه وبتكلفة إجمالية تقدر بنحو 8.33 مليار جنيه.

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