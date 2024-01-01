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التموين: جار تنفيذ 14 منطقة لوجستية باستثمارات 33.5 مليار جنيه

1/1/2024 2:17:42 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، أنه جاري تنفيذ 14 منطقة لوجستية في 10 محافظات، بحجم استثمارات يصل إلى 33.54 مليارجنيه.

وأشار التقرير السنوي الصادر عن وزارة التموين والتجارة الداخلية، إلى أنه في إطار تطوير منظومة التجارة الداخلية في مصر مما يسهم في تقليل حلقات تداول السلع والحد من الهدر والفاقد في تداول المنتجات، فقد تم خلال عام 2023 دخول بعض المناطق اللوجستية والتجارية حيز التنفيذ حيث تم تشغيل منطقة تجارية لوجستية بالغربية بتكلفة 8 مليارات جنيه، كما دخل في حيز التشغيل منطقة لوجستية بالبحيرة بتكلفة 2.2 مليار جنيه.

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وأضاف أنه جار استكمال باقي المناطق التجارية واللوجستية ببعض المحافظات، بالإضافة إلى استكمال 5 سلاسل تجارية بالقاهرة والجيزة والقليوبية بمشاركة القطاع الخاص.

وفيما يتعلق بمشروع انشاء المستودعات الاستراتيجية الإقليمية للسلع الأساسية، أوضح التقرير أنه من المخطط انشاء 7 مستودعات استراتيجية على مساحة 1.3 مليون متر مربع وفقا لاحدث الوسائل التكنولوجية الحديثة بتكلفة تقديرية 14 مليار جنيه.

وأضاف أنه تم الانتهاء من طرح المرحلة الأولى من المستودعات الاستراتيجية بواقع 4 مستودعات في محافظات الشرقية والسويس والفيوم والأقصر، كما تم التعاقد وتسليم 3 مواقع للمستثمرين في الأقصر والفيوم والسويس، وجاري الانتهاء من بعض الإجراءات بالنسبة لموقع محافظة الشرقية، كما تم وضع حجر الأساس لمحافظتي الأقصر والسويس والفيوم.

المصدر:

MENAFN01012024000202011048ID1107674268

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