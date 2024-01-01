التموين: جار تنفيذ 14 منطقة لوجستية باستثمارات 33.5 مليار جنيه

(MENAFN
- Al-Borsa News)
أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، أنه جاري تنفيذ 14 منطقة لوجستية في 10 محافظات، بحجم استثمارات يصل إلى 33.54 مليارجنيه.
وأشار التقرير السنوي الصادر عن وزارة التموين والتجارة الداخلية، إلى أنه في إطار تطوير منظومة التجارة الداخلية في مصر مما يسهم في تقليل حلقات تداول السلع والحد من الهدر والفاقد في تداول المنتجات، فقد تم خلال عام 2023 دخول بعض المناطق اللوجستية والتجارية حيز التنفيذ حيث تم تشغيل منطقة تجارية لوجستية بالغربية بتكلفة 8 مليارات جنيه، كما دخل في حيز التشغيل منطقة لوجستية بالبحيرة بتكلفة 2.2 مليار جنيه.
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وأضاف أنه جار استكمال باقي المناطق التجارية واللوجستية ببعض المحافظات، بالإضافة إلى استكمال 5 سلاسل تجارية بالقاهرة والجيزة والقليوبية بمشاركة القطاع الخاص.
وفيما يتعلق بمشروع انشاء المستودعات الاستراتيجية الإقليمية للسلع الأساسية، أوضح التقرير أنه من المخطط انشاء 7 مستودعات استراتيجية على مساحة 1.3 مليون متر مربع وفقا لاحدث الوسائل التكنولوجية الحديثة بتكلفة تقديرية 14 مليار جنيه.
وأضاف أنه تم الانتهاء من طرح المرحلة الأولى من المستودعات الاستراتيجية بواقع 4 مستودعات في محافظات الشرقية والسويس والفيوم والأقصر، كما تم التعاقد وتسليم 3 مواقع للمستثمرين في الأقصر والفيوم والسويس، وجاري الانتهاء من بعض الإجراءات بالنسبة لموقع محافظة الشرقية، كما تم وضع حجر الأساس لمحافظتي الأقصر والسويس والفيوم.
المصدر:
MENAFN01012024000202011048ID1107674268
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