51 شهيدا بينهم 20 طفلا في القدس و55 ألف مستعمر اقتحموا الأقصى خلال العام المنصرم

MENAFN - Palestine News Network ) القدس/PNN/أصدرت محافظة القدس، اليوم الإثنين، تقريرها السنوي حول جرائم وانتهاكات الاحتلال الإسرائيلي في العاصمة المحتلة خلال العام الماضي.

وأوضحت المحافظة في التقرير السنوي الذي صدر عن وحدة العلاقات العامة، أن الهجمات المسعورة من سلطات الاحتلال ومستعمريه مستمرة، في ظل حكومة الاحتلال اليمينية التي تنفذ برنامجا متطرفا يهدف إلى الضم والتهجير والتهويد والاستيلاء على الأراضي، وتعميق الاستعمار والفصل العنصري.

استشهاد 51 مواطنا

استشهد خلال العام المنصرم 51 مواطنا مقدسيا بينهم 20 طفلا، إضافة إلى 13 شهيدا مقدسيا ارتقوا في قطاع غزة أثناء العدوان الإسرائيلي المتواصل على القطاع، كما ارتقى 7 شهداء على أرض العاصمة المحتلة من محافظات أخرى.

اعتداءات المستعمرين

رصدت محافظة القدس خلال عام 2023 نحو 224 اعتداء للمستعمرين منها 50 اعتداء بالإيذاء الجسدي.

ورصدت محافظة القدس خلال العام ذاته الإصابات الناتجة عن استعمال قوات الاحتلال القوة المفرطة ضد المقدسيين في مختلف أنحاء العاصمة المحتلة، كما تم رصد 543 إصابة نتيجة إطلاق الرصاص الحيّ والمعدني المغلف بالمطاط والضرب المبرح من قبل قوات الاحتلال، إضافة إلى مئات حالات الاختناق بالغاز.

الجرائم بحق المسجد الأقصى



اقتحم 55158 مستعمرا، المسجد الأقصى المُبارك بحماية مشددة من قوات الاحتلال الخاصة المدججة بالسلاح، خلال العام المنصرم.

عمليات الاعتقال

خلال عام 2023، جرى رصد نحو 3081 حالة اعتقال لمواطنين في كافة مناطق محافظة القدس ومن بين المعتقلين 318 طفلًا و135 سيدة.

قرارات محاكم الاحتلال

أصدرت محاكم الاحتلال العنصرية خلال العام المنصرم 330 حكما بالسجن الفعلي بحق أسرى مقدسيين، من بينها 153 حكمًا بالاعتقال الإداري "أي دون تحديد تهمة موجه لهم بشكل واضح"، إضافة لفرض غرامات مالية باهظة جدًا تزيد من معاناة أسرهم، كما جرى رصد 316 قرارًا بالحبس المنزلي أصدرتها سلطات الاحتلال بحق مواطنين مقدسيين.

وشهد عام 2023 إصدار سلطات الاحتلال 740 قرارا بالإبعاد، منها 561 إبعادا عن المسجد الأقصى المبارك، أما فيما يتعلق بالمنع السفر، فقد سلمت سلطات الاحتلال 38 قرارا بالمنع من السفر لمواطنين مقدسيين.

عمليات الهدم والتجريف

بلغ عدد عمليات الهدم في محافظة القدس خلال العام المنصرم 316، كان منها 79 عملية هدم ذاتي قسري، إضافة إلى 40 عملية تجريف، كما سلمت سلطات الاحتلال خلال العام ذاته 263 قرارا بالهدم.

الإفراج عن أسرى وأسيرات من القدس



أفرجت سلطات الاحتلال عن 79 أسيراً مقدسياً بينهم 24 امرأة و55 طفلا (بين 14 - 18 عامًا)، ضمن صفقة التبادل.

مشاريع استعمارية

صادقت سلطات الاحتلال خلال عام 2023، على 29 مشروعًا استعماريا في محافظة القدس.







