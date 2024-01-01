الأغوار: الاحتلال يغرم مواطنا 49 ألف شيقل مقابل الإفراج عن أبقاره

MENAFN - Palestine News Network ) الأغوار/PNN/فرضت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، غرامة مالية على أحد المواطنين؛ مقابل الإفراج عن أبقاره المحتجزة منذ أيام.

وقال الناشط الحقوقي عارف دراغمة، إن الاحتلال فرض غرامة مالية على المواطن قدري دراغمة قدرت 49 ألف شيقل؛ مقابل الإفراج عن 19 رأس بقر استولى عليها الاحتلال قبل أيام خلال رعيها في الأغوار.

وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي، بتحريض من المستوطنين، استولت قبل أيام على قطيع أبقار للمواطن دراغمة، خلال رعيها في المناطق الرعوية في الأغوار.



