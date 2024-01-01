الأغوار: الاحتلال يغرم مواطنا 49 ألف شيقل مقابل الإفراج عن أبقاره

(MENAFN
- Palestine News Network )
الأغوار/PNN/فرضت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، غرامة مالية على أحد المواطنين؛ مقابل الإفراج عن أبقاره المحتجزة منذ أيام.
وقال الناشط الحقوقي عارف دراغمة، إن الاحتلال فرض غرامة مالية على المواطن قدري دراغمة قدرت 49 ألف شيقل؛ مقابل الإفراج عن 19 رأس بقر استولى عليها الاحتلال قبل أيام خلال رعيها في الأغوار.
وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي، بتحريض من المستوطنين، استولت قبل أيام على قطيع أبقار للمواطن دراغمة، خلال رعيها في المناطق الرعوية في الأغوار.
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