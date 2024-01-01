هل يعود” سلام فياض” للمشهد السياسي الفلسطيني في المرحلة المقبلة

(MENAFN
- Palestine News Network )
بيت لحم /PNN / تشير مصادر دولية إلى أن سلام فياض، رئيس وزراء السلطة الفلسطينية السابق، سيقود عملية إعادة إعمار غزة في اليوم التالي للحرب.
ووفقا لما نُشر في الإعلام العبري فقد اقترح مسؤولون دوليون، سلام فياض، رئيس وزراء السلطة الفلسطينية السابق، كمرشح لإدارة قطاع غزة بعد الحرب.
وبحسب التقارير وفي إطار المناقشات حول قضية“اليوم التالي”، أثار الدبلوماسيون المعنيون بالقضية اسم فياض، باعتباره الشخص الذي يرغبون في إدارة قطاع غزة في اليوم التالي. والهدف هو حصوله على منصب رفيع في“السلطة الفلسطينية المتجددة”، كما حددها الأميركيون.
وفي ذات السياق ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال قبل أيام أن فياض يشارك أيضا في الحوار بين فتح وحماس، في إطار محاولة خلق حوار بين الطرفين.
وكان فياض رئيساً للوزراء في الحكومة الفلسطينية بين عامي 2007 و2013، ويعتبر هو من أسس مؤسسات السلطة الفلسطينية. كما شغل منصب وزير المالية ومستشارًا لصندوق النقد الدولي.
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