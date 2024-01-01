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هل يعود” سلام فياض” للمشهد السياسي الفلسطيني في المرحلة المقبلة

1/1/2024 2:15:31 PM
(MENAFN- Palestine News Network ) بيت لحم /PNN / تشير مصادر دولية إلى أن سلام فياض، رئيس وزراء السلطة الفلسطينية السابق، سيقود عملية إعادة إعمار غزة في اليوم التالي للحرب.

ووفقا لما نُشر في الإعلام العبري فقد اقترح مسؤولون دوليون، سلام فياض، رئيس وزراء السلطة الفلسطينية السابق، كمرشح لإدارة قطاع غزة بعد الحرب.

وبحسب التقارير وفي إطار المناقشات حول قضية“اليوم التالي”، أثار الدبلوماسيون المعنيون بالقضية اسم فياض، باعتباره الشخص الذي يرغبون في إدارة قطاع غزة في اليوم التالي. والهدف هو حصوله على منصب رفيع في“السلطة الفلسطينية المتجددة”، كما حددها الأميركيون.

وفي ذات السياق ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال قبل أيام أن فياض يشارك أيضا في الحوار بين فتح وحماس، في إطار محاولة خلق حوار بين الطرفين.

وكان فياض رئيساً للوزراء في الحكومة الفلسطينية بين عامي 2007 و2013، ويعتبر هو من أسس مؤسسات السلطة الفلسطينية. كما شغل منصب وزير المالية ومستشارًا لصندوق النقد الدولي.

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