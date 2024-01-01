شهداء وجرحى في قصف إسرائيلي على عدة مناطق بقطاع غزة

MENAFN - Palestine News Network ) غزة/PNN/استشهد 15 مواطنا وأصيب آخرون، معظمهم من النساء والأطفال، مساء اليوم الإثنين، في قصف إسرائيلي على منزل بدير البلح، وسط قطاع غزة.

كما استشهد عدد من المواطنين وأصيب آخرون، في غارة إسرائيلية على منزل بمخيم النصيرات وسط القطاع، كذلك أصيب عدد من المواطنين في قصف إسرائيلي استهدف وسط مدينة خان يونس جنوبي القطاع.

وفي وقت سابق من مساء اليوم، استشهد 7 مواطنين وأصيب آخرون في قصف إسرائيلي لمنزلين في دير البلح، كما استشهد 9 مواطنين وأصيب العشرات، نتيجة استمرار القصف الإسرائيلي على خان يونس منذ صباح اليوم.

ويواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على قطاع غزة لليوم الـ87، ما أدى إلى استشهاد 21.822 مواطنا، وإصابة 56.451 آخرين، أغلبهم من الأطفال والنساء، إضافة إلى آلاف المفقودين، في حصيلة غير نهائية.



