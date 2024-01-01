Monday, 01 January 2024 11:55 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


شهداء وجرحى في قصف إسرائيلي على عدة مناطق بقطاع غزة

1/1/2024 2:15:31 PM
(MENAFN- Palestine News Network ) غزة/PNN/استشهد 15 مواطنا وأصيب آخرون، معظمهم من النساء والأطفال، مساء اليوم الإثنين، في قصف إسرائيلي على منزل بدير البلح، وسط قطاع غزة.

كما استشهد عدد من المواطنين وأصيب آخرون، في غارة إسرائيلية على منزل بمخيم النصيرات وسط القطاع، كذلك أصيب عدد من المواطنين في قصف إسرائيلي استهدف وسط مدينة خان يونس جنوبي القطاع.

وفي وقت سابق من مساء اليوم، استشهد 7 مواطنين وأصيب آخرون في قصف إسرائيلي لمنزلين في دير البلح، كما استشهد 9 مواطنين وأصيب العشرات، نتيجة استمرار القصف الإسرائيلي على خان يونس منذ صباح اليوم.

ويواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على قطاع غزة لليوم الـ87، ما أدى إلى استشهاد 21.822 مواطنا، وإصابة 56.451 آخرين، أغلبهم من الأطفال والنساء، إضافة إلى آلاف المفقودين، في حصيلة غير نهائية.


MENAFN01012024000205011050ID1107674263

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث