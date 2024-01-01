شهداء وجرحى في قصف إسرائيلي على عدة مناطق بقطاع غزة

(MENAFN
- Palestine News Network )
غزة/PNN/استشهد 15 مواطنا وأصيب آخرون، معظمهم من النساء والأطفال، مساء اليوم الإثنين، في قصف إسرائيلي على منزل بدير البلح، وسط قطاع غزة.
كما استشهد عدد من المواطنين وأصيب آخرون، في غارة إسرائيلية على منزل بمخيم النصيرات وسط القطاع، كذلك أصيب عدد من المواطنين في قصف إسرائيلي استهدف وسط مدينة خان يونس جنوبي القطاع.
وفي وقت سابق من مساء اليوم، استشهد 7 مواطنين وأصيب آخرون في قصف إسرائيلي لمنزلين في دير البلح، كما استشهد 9 مواطنين وأصيب العشرات، نتيجة استمرار القصف الإسرائيلي على خان يونس منذ صباح اليوم.
ويواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على قطاع غزة لليوم الـ87، ما أدى إلى استشهاد 21.822 مواطنا، وإصابة 56.451 آخرين، أغلبهم من الأطفال والنساء، إضافة إلى آلاف المفقودين، في حصيلة غير نهائية.
MENAFN01012024000205011050ID1107674263
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.