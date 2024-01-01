شركات المحمول ترفع أسعار الفواتير الشهرية بمتوسط زيادة 15%

(MENAFN
- Al-Borsa News)
قالت مصادر بشركات المحمول إن أسعار الباقات والتى تشمل كروت الفكة وكذلك الفواتير الشهرية زادت بنسبة تتراوح من 10% إلى 15%.
وأضافت المصادر لـ“البورصة”، أن كروت الشحن العادية وأسعار الدقائق نفسها لم ترتفع.
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وبدأت الشركات منذ أمس بإخطار عملائها المشتركين فى أنظمة الفواتير بزيادة قيمة الفواتير التى ستصدر اعتباراً من شهر فبراير المقبل. شركات المحمول توقف التعامل بالعملات الأجنبية عند استخدام محافظ الدفع الإلكترونى
وكانت مصادر فى الشركات قالت فى وقت سابق لـ”البورصة”، إنها تقدمت بطلبات إلى الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات لزيادة أسعار الخدمات التى تقدمها للتعامل مع زيادة التكاليف التى حدثت خلال عام 2023.
وكانت آخر زيادة لأسعار خدمات للشركات قد حدثت فى عام 2017، وتقول الشركات إنها تعانى من زيادة تكاليف الاستثمار فى تحديث الشبكات.
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