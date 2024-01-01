Monday, 01 January 2024 11:55 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


شركات المحمول ترفع أسعار الفواتير الشهرية بمتوسط زيادة 15%

1/1/2024 2:05:21 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) قالت مصادر بشركات المحمول إن أسعار الباقات والتى تشمل كروت الفكة وكذلك الفواتير الشهرية زادت بنسبة تتراوح من 10% إلى 15%.

وأضافت المصادر لـ“البورصة”، أن كروت الشحن العادية وأسعار الدقائق نفسها لم ترتفع.

موضوعات متعلقة “السلع التموينية” تعلن عن ممارسة لتوريد 50 ألف طن من سكر القصب الخام وزير الشباب يبحث مع“تكني” دعم المشروعات الابتكارية وريادة الأعمال “هيونداى وشيرى” يستقبلان 2024 بزيادة الأسعار بنحو 130 ألف جنيه

وبدأت الشركات منذ أمس بإخطار عملائها المشتركين فى أنظمة الفواتير بزيادة قيمة الفواتير التى ستصدر اعتباراً من شهر فبراير المقبل.

شركات المحمول توقف التعامل بالعملات الأجنبية عند استخدام محافظ الدفع الإلكترونى

وكانت مصادر فى الشركات قالت فى وقت سابق لـ”البورصة”، إنها تقدمت بطلبات إلى الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات لزيادة أسعار الخدمات التى تقدمها للتعامل مع زيادة التكاليف التى حدثت خلال عام 2023.

وكانت آخر زيادة لأسعار خدمات للشركات قد حدثت فى عام 2017، وتقول الشركات إنها تعانى من زيادة تكاليف الاستثمار فى تحديث الشبكات.

MENAFN01012024000202011048ID1107674224

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث