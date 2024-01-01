شركات المحمول ترفع أسعار الفواتير الشهرية بمتوسط زيادة 15%

MENAFN - Al-Borsa News) قالت مصادر بشركات المحمول إن أسعار الباقات والتى تشمل كروت الفكة وكذلك الفواتير الشهرية زادت بنسبة تتراوح من 10% إلى 15%.

وأضافت المصادر لـ“البورصة”، أن كروت الشحن العادية وأسعار الدقائق نفسها لم ترتفع.

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وبدأت الشركات منذ أمس بإخطار عملائها المشتركين فى أنظمة الفواتير بزيادة قيمة الفواتير التى ستصدر اعتباراً من شهر فبراير المقبل.

وكانت مصادر فى الشركات قالت فى وقت سابق لـ”البورصة”، إنها تقدمت بطلبات إلى الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات لزيادة أسعار الخدمات التى تقدمها للتعامل مع زيادة التكاليف التى حدثت خلال عام 2023.

وكانت آخر زيادة لأسعار خدمات للشركات قد حدثت فى عام 2017، وتقول الشركات إنها تعانى من زيادة تكاليف الاستثمار فى تحديث الشبكات.