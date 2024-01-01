ترجمة فورية للمكالمات بهواتف سامسونج

(MENAFN
- Al-Borsa News)
قالت مواقع تقنية متخصصة، إن شركة سامسونج الكورية الجنوبية تعتزم إضافة ميزة“الترجمة الفورية” للمكالمات الهاتفية إلى سلسلة هواتف جالاكسي S24 المرتقب إعلانها في وقت لاحق من الشهر الجاري، مما يسمح للمستخدمين بالتواصل وتجاوز عقبة اختلاف اللغة دون وسيط.
وأوضحت المصادر، أنه سيتم ترجمة المكالمات الهاتفية عبر تطبيق الهاتف الافتراضي المدمج في الأجهزة باستخدام المعالجات الموجودة فيها واعتمادًا على نموذج الذكاء الاصطناعي“جاوس” الذي تطوره الشركة.
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وأشارت إلى أن ميزة ترجمة المكالمات المستندة إلى الذكاء الاصطناعي ستعمل مع هواتف سامسونج، كما ستدعم أيضًا الهواتف الذكية من الشركات الأخرى، حيث سيكون بإمكان طرفي المكالمة سماع الترجمة الصوتية آنيًا، كما ستُعرض الترجمة على الشاشة في أجهزة جالاكسي S24.
وتابعت أن سامسونج ستسعى إلى توفير الميزة لأكبر عدد من المستخدمين، وستدعم الميزة في البداية اللغتين الإنجليزية والإسبانية، وستضيف لاحقاً المزيد من اللغات مثل الكورية واليابانية وغيرهما.
المصدر:
MENAFN01012024000202011048ID1107674223
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