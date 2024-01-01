ترجمة فورية للمكالمات بهواتف سامسونج

MENAFN - Al-Borsa News) قالت مواقع تقنية متخصصة، إن شركة سامسونج الكورية الجنوبية تعتزم إضافة ميزة“الترجمة الفورية” للمكالمات الهاتفية إلى سلسلة هواتف جالاكسي S24 المرتقب إعلانها في وقت لاحق من الشهر الجاري، مما يسمح للمستخدمين بالتواصل وتجاوز عقبة اختلاف اللغة دون وسيط.

وأوضحت المصادر، أنه سيتم ترجمة المكالمات الهاتفية عبر تطبيق الهاتف الافتراضي المدمج في الأجهزة باستخدام المعالجات الموجودة فيها واعتمادًا على نموذج الذكاء الاصطناعي“جاوس” الذي تطوره الشركة.

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وأشارت إلى أن ميزة ترجمة المكالمات المستندة إلى الذكاء الاصطناعي ستعمل مع هواتف سامسونج، كما ستدعم أيضًا الهواتف الذكية من الشركات الأخرى، حيث سيكون بإمكان طرفي المكالمة سماع الترجمة الصوتية آنيًا، كما ستُعرض الترجمة على الشاشة في أجهزة جالاكسي S24.

وتابعت أن سامسونج ستسعى إلى توفير الميزة لأكبر عدد من المستخدمين، وستدعم الميزة في البداية اللغتين الإنجليزية والإسبانية، وستضيف لاحقاً المزيد من اللغات مثل الكورية واليابانية وغيرهما.

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