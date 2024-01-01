القمزى تتعاقد مع محرم باخوم للإشراف على مشروعاتها بالساحل الشمالى والقاهرة الجديدة

(MENAFN
- Al-Borsa News)
تعاقدت شركة“القمزى – مصر للاستثمار والتطوير العقارى” مع شركة“ACE Project management” التابعة لمحرم باخوم للإشراف على تنفيذ مشروعات“القمزى – مصر” بالساحل الشمالى والقاهرة الجديدة.
وتتولى شركة“ACE Project management” وفقاً للتعاقد الإشراف على تنفيذ مشروعات“Seazen” بالساحل الشمالى، و”Eastshire” بالتجمع الخامس بالقاهرة الجديدة ومراقبة سير الأعمال بالمشروعات بداية من الحفر والخرسانات مروراً بالتشطيبات النهائية والتأكد من التنفيذ وفقاً للجدول الزمنى وبالمواصفات المحددة والأكواد البنائية وذلك لضمان تسليم الوحدات للعملاء فى التوقيتات المحددة وبأعلى مستوى من الجودة.
موضوعات متعلقة
“MBG” تطرح مشروعا جديدا فى“رأس البر” باستثمارات 10 مليارات جنيه الجدول الزمني لتسليم 3411 قطعة أرض إسكان اجتماعي في“السادات” مى عبدالحميد: 15% من إجمالى برنامج المليون وحدة سكنية بـ”أكتوبر الجديدة”
وأكد المهندس ياسر زيدان، رئيس مجلس إدارة شركة“القمزى – مصر”، أن التعاون مع“محرم باخوم” يعكس حرص الشركة على تنفيذ مشروعات بأعلى مستوى من الجودة والدقة وتقديم قيمة مضافة للسوق المصرية.
ويقع مشروع Seazen على مساحة 204 أفدنة بالساحل الشمالى بالكيلو 170 بمنطقة الضبعة، وتبلغ استثمارات المشروع 14 مليار جنيه، ويضم 2200 وحدة تتنوع بين الشاليهات والفيلات وتسلم كاملة التشطيب ومزودة بأثاث المطبخ وأجهزة التكييف، ومن المقرر الانتهاء من المشروع خلال 5 سنوات.
كما تتعاون الشركة مع شركة“أساس” لتنفيذ أعمال الخرسانات والمبانى بالمرحله الأولى بمشروع ((Eastshire))، ويقع المشروع فى قلب القاهرة الجديدة بالتجمع الخامس على مساحة 26 فدانًا، وتستهدف الشركة الانتهاء من المشروع عام 2025.
MENAFN01012024000202011048ID1107674222
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.