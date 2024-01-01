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القمزى تتعاقد مع محرم باخوم للإشراف على مشروعاتها بالساحل الشمالى والقاهرة الجديدة

1/1/2024 2:03:17 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) تعاقدت شركة“القمزى – مصر للاستثمار والتطوير العقارى” مع شركة“ACE Project management” التابعة لمحرم باخوم للإشراف على تنفيذ مشروعات“القمزى – مصر” بالساحل الشمالى والقاهرة الجديدة.

وتتولى شركة“ACE Project management” وفقاً للتعاقد الإشراف على تنفيذ مشروعات“Seazen” بالساحل الشمالى، و”Eastshire” بالتجمع الخامس بالقاهرة الجديدة ومراقبة سير الأعمال بالمشروعات بداية من الحفر والخرسانات مروراً بالتشطيبات النهائية والتأكد من التنفيذ وفقاً للجدول الزمنى وبالمواصفات المحددة والأكواد البنائية وذلك لضمان تسليم الوحدات للعملاء فى التوقيتات المحددة وبأعلى مستوى من الجودة.

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وأكد المهندس ياسر زيدان، رئيس مجلس إدارة شركة“القمزى – مصر”، أن التعاون مع“محرم باخوم” يعكس حرص الشركة على تنفيذ مشروعات بأعلى مستوى من الجودة والدقة وتقديم قيمة مضافة للسوق المصرية.

ويقع مشروع Seazen على مساحة 204 أفدنة بالساحل الشمالى بالكيلو 170 بمنطقة الضبعة، وتبلغ استثمارات المشروع 14 مليار جنيه، ويضم 2200 وحدة تتنوع بين الشاليهات والفيلات وتسلم كاملة التشطيب ومزودة بأثاث المطبخ وأجهزة التكييف، ومن المقرر الانتهاء من المشروع خلال 5 سنوات.

كما تتعاون الشركة مع شركة“أساس” لتنفيذ أعمال الخرسانات والمبانى بالمرحله الأولى بمشروع ((Eastshire))، ويقع المشروع فى قلب القاهرة الجديدة بالتجمع الخامس على مساحة 26 فدانًا، وتستهدف الشركة الانتهاء من المشروع عام 2025.

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