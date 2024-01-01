هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية تُعلن انطلاق مسح دخل ونفقات الأسرة من يناير إلى نهاية ديسمبر

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) بمتابعة واهتمام من الحكومة ، وبتوجيه من الفريق أول الشيخ راشد بن عبد الله آل خليفة وزير الداخلية رئيس اللجنة الوزارية لتقنية المعلومات والاتصالات، أعلنت نائب الرئيس التنفيذي للإحصاء والسجل السكاني دعاء الحربان عن انطلاق مسح دخل ونفقات الأسرة، وذلك خلال الفترة من يناير حتى نهاية ديسمبر من عام 2024.

وقد بينت بأن هذا المسح الوطني يستهدف جمع بيانات عينة عشوائية مكونة تقريبا من (6) آلاف من الأسر البحرينية وغير بحرينية من جميع محافظات مملكة البحرين، ويشارك فيه نحو (35) من الباحثين الميدانين والذين تم اختيارهم وفقًا لمجموعة من المعايير الدقيقة، وبعد إخضاعهم لعدد من الدورات التدريبية، والتي أهلتهم وطورت قدراتهم ومهاراتهم على تنفيذ المسح.

وأشارت دعاء الحربان إلى أن أهم أهداف مسح دخل ونفقات الأسرة تتركز على معرفة الإنفاق الأسري على السلع وأكثر السلع والخدمات التي تقبل الأسر على استهلاكها، والتي تدخل في حساب الناتج المحلي الإجمالي، وكذلك التغيرات في أسعار هذه السلع والتي تكشف نسبة التضخم والتي تدخل وبصورة مباشر في سعر فائدة البنوك، إلى جانب تطوير الخطط والبرامج الحكومية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.

وفيما يتعلق بالأثر المتوقع والنتائج المرجوة من تنفيذ المسح ودوره في الارتقاء بجودة العمل الحكومي وفي تحسين حياة الأفراد والمجتمع أكدت بأن مخرجاته ستمكن الجهات الحكومية من اتخاذ القرارات ورسم الخطط والاستراتيجيات وتنفيذ المبادرات والمشاريع المتعلقة والمتماشية مع ظروف وقدرات الإنفاق لدى الأسر البحرينية وغير البحرينية، وتعزيز البرامج الاجتماعية الوطنية.

وحول آلية تنفيذ المسح، أوضحت نائب الرئيس التنفيذي للإحصاء والسجل السكاني دعاء الحربان بأنه وفي خطوة تطويرية، فإنه سيتم أخذ موعد مسبق لزيارة الأسرة المختارة بصورة عشوائية وذلك بالاتصال بهم من خلال مركز الاتصال (17878070(، مؤكدًة أهمية اعتماد هذه الطريقة لضمان زيارة الأسر في الأوقات المناسبة لهم بما يعزز من استجابتهم وتفاعلهم مع الباحثين وتقديمهم للبيانات والمعلومات الدقيقة حول المسح فضلا عن أثر هذه الخطوة في تعزيز ثقتهم وطمأنتهم بالمسح والقائمين عليه.

وبعد إتمام هذه الخطوة، أشارت إلى أن الباحثون سيقومون بزيارة الأسر بحسب المواعيد المتفق عليها، وبما لا يقل عن أربع زيارات خلال فترة المسح وذلك لاستيفاء الاستمارات إلكترونياً على جهاز التابلت لتقليل نسبة الخطأ، وضمان دقة وموثوقية البيانات، وتشمل استمارة خصائص المسكن والأفراد ومصادر الدخل، واستمارة الإنفاق على السلع والخدمات المعمرة، حيث سيتم استيفائهما من خلال مقابلة مباشرة

للباحث مع الأسرة في المنزل، أما

استمارة سجل نفقات الأسرة اليومية

سيكون استيفاءها

بشكل مباشر من قبل الأسرة عن طريق تزويدها

بالرابط الإلكتروني من خلال الرسالة النصية والبريد الإلكتروني

أو استمارة ورقية.

وأشارت نائب الرئيس التنفيذي للإحصاء والسجل السكاني دعاء الحربان إلى أنه وبعد استيفاء كافة الاستمارات سيعمل رئيس العمل الميداني على مراجعتها حال استلامها من الباحثين، كما سيقوم بتحويلها إلى الفريق المختص لتقييم الاستمارات وتحليل البيانات والتدقيق عليها للكشف عن المؤشرات الأولية والمتمثلة في متوسط دخل الأسرة ومتوسط الإنفاق ومتوسط عدد أفراد الأسرة، وغيرها من المؤشرات الهامة للمخططين وراسمي السياسات

وعلى صعيد متصل، فقد تقدمت السيدة دعاء الحربان بخالص الشكر والتقدير إلى كافة الجهات الحكومية والخاصة التي عملت على دعم جهود الهيئة في تنفيذ وإطلاق مسح دخل ونفقات الأسرة للعام 2024، داعية في الوقت نفسه كافة الأسر البحرينية وغير البحرينية إلى المساهمة في إنجاح مسح دخل ونفقات الأسرة بالمشاركة فيه والتعاون مع كافة الباحثين الميدانين بتمكينهم من جمع البيانات والمعلومات اللازمة مؤكدًا بأن كافة البيانات التي سيتم جمعها ستتم معاملتها بأقصى معايير السرية والمحافظة على البيانات الشخصية.

الجدير بالذكر أن هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية قد حرصت على تنفيذ مسح ودخل نفقات الأسرة منذ سنوات عديدة، فقد تم تنفيذه أول مرة في المملكة في العام (1974-1975)، أما المسح الخامس فقد نفذته الهيئة في العام (2014-2015).

كما تقدمت دعاء الحربان في الختام بخالص الشكر والتقدير لجميع الأسر البحرينية وغير البحرينية التي شاركت وتعاونت في المسح التجريبي لمسح دخل ونفقات الأسرة، والذي ساهم تطوير أدوات المسح، آمله بأن يحق المسح النتائج المرجوة منه في تطوير السياسات والبرامج الحكومية.