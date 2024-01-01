Monday, 01 January 2024 07:02 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


المقاومة تفجر فوهة نفق بجنود الاحتلال بحي التفاح

1/1/2024 10:11:11 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قالت كتائب القسام إنها فجرت فوهة نفق بعدد من جنود الاحتلال على جبل الريس شرق حي التفاح بمدينة غزة، وأكدت أنها أوقعتهم بين قتيل وجريح، وسط استمرار القتال في الحي.


وكانت القسام أعلنت في 26 ديسمبر/كانون الأول الماضي أنها فجرت فتحة نفق أيضا بجنود الاحتلال في مخيم البريج.

MENAFN01012024000208011052ID1107674022

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث