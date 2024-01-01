المقاومة تفجر فوهة نفق بجنود الاحتلال بحي التفاح
التاريخ
1/1/2024 10:11:11 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قالت كتائب القسام إنها فجرت فوهة نفق بعدد من جنود الاحتلال على جبل الريس شرق حي التفاح بمدينة غزة، وأكدت أنها أوقعتهم بين قتيل وجريح، وسط استمرار القتال في الحي.
وكانت القسام أعلنت في 26 ديسمبر/كانون الأول الماضي أنها فجرت فتحة نفق أيضا بجنود الاحتلال في مخيم البريج.
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