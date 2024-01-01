إسرائيل تتحدث عن إعادة احتلال قطاع غزة

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - نقلت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية عن وزير المالية بتسلئيل سموتريتش قوله إن الحل الصحيح في قطاع غزة هو تشجيع هجرة سكان غزة إلى الدول التي توافق على استقبالهم، مضيفا أن الجيش سيسيطر بشكل دائم على غزة لضمان الأمن.



وتابع سموتريتش في اجتماع مع حزبه قائلا إنه ينبغي عليهم إنشاء مستوطنة جديدة في القطاع، مؤكدا أن الحلول المستقبلية لن تكون شبيهة بالحلول السابقة في غزة.

كما نقلت القناة الـ12 الإسرائيلية عن وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير قوله إن الحرب على غزة فرصة لتركيز مشروع هجرة لتشجيع سكان غزة على الهجرة إلى دول أخرى، كما اعتبر أن الحرب فرصة لعودة الإسرائيليين إلى المستوطنات بالقطاع.



وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أعرب عن نيته دفع سكان القطاع إلى ما سماها "الهجرة الطوعية"، لكن الولايات المتحدة رفضت إعادة احتلال غزة أو تهجير سكانها رغم استمرار في دعمها لإسرائيل.