القسام تستهدف جنود إسرائيليين بخان يونس

القسام تستهدف جنود إسرائيليين بخان يونس
التاريخ
1/1/2024 10:11:09 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قالت كتائب القسام إنها استهدفت 3 جنود إسرائيليين في منطقة القرارة شمال خان يونس بقذيفة مضادة للأفراد، مؤكدة إيقاعهم بين قتيل وجريح.
وتركزت معارك فصائل المقاومة مع الاحتلال خلال الأيام الماضية وسط قطاع غزة في حي التفاح ومخيم البريج، وجنوب القطاع في خان يونس.
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