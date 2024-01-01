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تنويه سعودي حول التسجيل للحج

1/1/2024 10:11:09 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قالت وزارة الحج السعودية رداً على مانشرته مواقع بشأن باقات الحج ومواعيد التسجيل.
وزارة الحج والعمرة نوهت إلى أنه لم يتم الإعلان رسمياً عن موعد فتح التسجيل لحجاج الداخل لموسم حج 1445هـ، أو باقات الحج، ونحو ذلك.
وتهيب وزارة الحج إلى ضرورة أخذ المعلومات الصحيحة من الوزارة عبر موقعها الإلكتروني، ما ينشر عبر حساباتها الرسمية في شبكات التواصل.

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