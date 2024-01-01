تنويه سعودي حول التسجيل للحج

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قالت وزارة الحج السعودية رداً على مانشرته مواقع بشأن باقات الحج ومواعيد التسجيل.
وزارة الحج والعمرة نوهت إلى أنه لم يتم الإعلان رسمياً عن موعد فتح التسجيل لحجاج الداخل لموسم حج 1445هـ، أو باقات الحج، ونحو ذلك.
وتهيب وزارة الحج إلى ضرورة أخذ المعلومات الصحيحة من الوزارة عبر موقعها الإلكتروني، ما ينشر عبر حساباتها الرسمية في شبكات التواصل.
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