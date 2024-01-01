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الناجحون في الامتحان التنافسي - اسماء

1/1/2024 10:11:06 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - اعلن ديوان الخدمة المدنية اسماء الناجحين في الامتحان التنافسي الالكتروني المنعقد بتــاريخ 20-11-2023 وفقا للاعلان المنشور سابقا .




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