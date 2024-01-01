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وزيرة الصحة: بدء دخول طعومات الأطفال الروتينية إلى قطاع غزة عبر مصر

1/1/2024 10:10:36 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) رام الله /PNN / أكدت وزيرة الصحة الفلسطينية د. مي الكيلة بدء دخول طعومات الأطفال الروتينية إلى قطاع غزة، من خلال معبر رفح البري.

وأضافت الوزيرة الكيلة في بيان صحفي، اليوم الاثنين، أن الطعومات التي اشترتها الحكومة الفلسطينية، إضافة لما تبرعت به اليونسيف بدأت بالدخول إلى القطاع، مشيرة إلى أن وزارة الصحة في جمهورية مصر العربية كانت وافقت في وقت سابق باستخدام سلسلة التبريد الموجودة في الأراضي المصرية لحفظ المطاعيم إلى حين إدخالها لغزة، حيث تم التعامل معها وإدخالها لغزة ضمن المعايير العالمية المتبعة لحفظ المطاعيم، وفق إشراف اليونسيف.



وأشادت وزيرة الصحة بالتعاون الكبير من وزارة الصحة المصرية في حفظ المطاعيم لتمكين جهات الاختصاص من إدخالها إلى القطاع، في ظل الوضع الوبائي الحرج الذي تسببت به الحرب الإسرائيلية.

وتابعت الوزيرة أن الطعومات تضم طعومات شلل الأطفال والحصبة والحصبة الألمانية والنكاف وغيرها من الطعومات الروتينية الخاصة بالأطفال، وهي تكفي لفترة تتراوح بين 8 إلى 14 شهراً.

وقدمت وزيرة الصحة شكرها لوزير الصحة المصري د. خالد عبد الغفار، ولليونسيف، ولوكالة الأونروا، ولجميع الطواقم التي عملت لإدخال هذه الطعومات إلى قطاع غزة، لتحصين أطفالنا من الأمراض الخطرة والأوبئة التي تهدد القطاع بسبب الحرب.


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