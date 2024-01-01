وزيرة الصحة: بدء دخول طعومات الأطفال الروتينية إلى قطاع غزة عبر مصر

(MENAFN
- Palestine News Network ) رام الله /PNN / أكدت وزيرة الصحة الفلسطينية د. مي الكيلة بدء دخول طعومات الأطفال الروتينية إلى قطاع غزة، من خلال معبر رفح البري.
وأضافت الوزيرة الكيلة في بيان صحفي، اليوم الاثنين، أن الطعومات التي اشترتها الحكومة الفلسطينية، إضافة لما تبرعت به اليونسيف بدأت بالدخول إلى القطاع، مشيرة إلى أن وزارة الصحة في جمهورية مصر العربية كانت وافقت في وقت سابق باستخدام سلسلة التبريد الموجودة في الأراضي المصرية لحفظ المطاعيم إلى حين إدخالها لغزة، حيث تم التعامل معها وإدخالها لغزة ضمن المعايير العالمية المتبعة لحفظ المطاعيم، وفق إشراف اليونسيف.
وأشادت وزيرة الصحة بالتعاون الكبير من وزارة الصحة المصرية في حفظ المطاعيم لتمكين جهات الاختصاص من إدخالها إلى القطاع، في ظل الوضع الوبائي الحرج الذي تسببت به الحرب الإسرائيلية.
وتابعت الوزيرة أن الطعومات تضم طعومات شلل الأطفال والحصبة والحصبة الألمانية والنكاف وغيرها من الطعومات الروتينية الخاصة بالأطفال، وهي تكفي لفترة تتراوح بين 8 إلى 14 شهراً.
وقدمت وزيرة الصحة شكرها لوزير الصحة المصري د. خالد عبد الغفار، ولليونسيف، ولوكالة الأونروا، ولجميع الطواقم التي عملت لإدخال هذه الطعومات إلى قطاع غزة، لتحصين أطفالنا من الأمراض الخطرة والأوبئة التي تهدد القطاع بسبب الحرب.
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