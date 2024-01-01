Monday, 01 January 2024 07:01 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


هيئة البث الإسرائيلية:إسرائيل تدرس استبدال العمال الفلسطينيين بعمال اجانب

1/1/2024 10:10:29 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) تل ابيب /PNN / قالت هيئة البث الإسرائيلية ان إسرائيل تدرس استبدال العمال الفلسطينيين بعمال اجانب خلال العام 2024 بشكل دائم".

وقالت الهيئة ان عدد من الوزارات الإسرائيلية من بينها وزارة العمل والمالية ستبدأ اجتماعاتها لإعداد مخطط لجلب عمال أجانب بدلاً من العمال الفلسطينيين".

وبحسب الهيئة سيتم عرض المُقترح على
الكابينيت الإجتماعي الإقتصادي ومن ثم على الحكومة الاسرائيلية للمصادقة عليه".



واشارت الاذاعة الاسرائيلية الى ان هذا التوجه يأتي في ظل معارضة عدد من الوزراء لإعادة العمال الفلسطينيين للعمل في الداخل".

واوضحت الهيئة ان الخطة
تشتملعلى استقدام 25.500 عامل من سيريلانكا و20 ألفا من الصين و17 ألفا من الهند و13 ألفا من تايلاند و6 ألاف من مولدافيا وتحتاج لتنسيق دبلوماسي مع هذه الدول حيث تجرى الإتصالات في هذا الإطار".

MENAFN01012024000205011050ID1107674011

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث