هيئة البث الإسرائيلية:إسرائيل تدرس استبدال العمال الفلسطينيين بعمال اجانب

(MENAFN
- Palestine News Network )
تل ابيب /PNN / قالت هيئة البث الإسرائيلية ان إسرائيل تدرس استبدال العمال الفلسطينيين بعمال اجانب خلال العام 2024 بشكل دائم".
وقالت الهيئة ان عدد من الوزارات الإسرائيلية من بينها وزارة العمل والمالية ستبدأ اجتماعاتها لإعداد مخطط لجلب عمال أجانب بدلاً من العمال الفلسطينيين".
وبحسب الهيئة سيتم عرض المُقترح على
الكابينيت الإجتماعي الإقتصادي ومن ثم على الحكومة الاسرائيلية للمصادقة عليه".
واشارت الاذاعة الاسرائيلية الى ان هذا التوجه يأتي في ظل معارضة عدد من الوزراء لإعادة العمال الفلسطينيين للعمل في الداخل".
واوضحت الهيئة ان الخطة
تشتملعلى استقدام 25.500 عامل من سيريلانكا و20 ألفا من الصين و17 ألفا من الهند و13 ألفا من تايلاند و6 ألاف من مولدافيا وتحتاج لتنسيق دبلوماسي مع هذه الدول حيث تجرى الإتصالات في هذا الإطار".
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