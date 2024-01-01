هيئة البث الإسرائيلية:إسرائيل تدرس استبدال العمال الفلسطينيين بعمال اجانب

MENAFN - Palestine News Network ) تل ابيب /PNN / قالت هيئة البث الإسرائيلية ان إسرائيل تدرس استبدال العمال الفلسطينيين بعمال اجانب خلال العام 2024 بشكل دائم".

وقالت الهيئة ان عدد من الوزارات الإسرائيلية من بينها وزارة العمل والمالية ستبدأ اجتماعاتها لإعداد مخطط لجلب عمال أجانب بدلاً من العمال الفلسطينيين".

وبحسب الهيئة سيتم عرض المُقترح على

الكابينيت الإجتماعي الإقتصادي ومن ثم على الحكومة الاسرائيلية للمصادقة عليه".

واشارت الاذاعة الاسرائيلية الى ان هذا التوجه يأتي في ظل معارضة عدد من الوزراء لإعادة العمال الفلسطينيين للعمل في الداخل".

واوضحت الهيئة ان الخطة

تشتملعلى استقدام 25.500 عامل من سيريلانكا و20 ألفا من الصين و17 ألفا من الهند و13 ألفا من تايلاند و6 ألاف من مولدافيا وتحتاج لتنسيق دبلوماسي مع هذه الدول حيث تجرى الإتصالات في هذا الإطار".