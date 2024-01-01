10 الاف مريض سرطان بلا دواء ومشافي ومطالبات للمجتمع الدولي بعلاجهم

(MENAFN
- Palestine News Network )
غزة /PNN / قال مدير عام مستشفى الصداقة التركي الفلسطيني للسرطان، الدكتور صبحي سكيك ان 10 الاف مريض سرطان بلا دواء ومشافي و وجه رسالة للمجتمع الدولي بضرورة توفير العلاج لهم.
وقال الدكتور صبحي انه و بعد خروج المستشفى قسرا عن الخدمة لدينا 10 آلاف مريض سرطان في ظروف قاهرة وغير انسانية.
واضاف في تصريحات صحفية انه لا يتوفر لديهم في المشفى أي نوع من الأدوية الخاصة بعلاج السرطان في قطاع غزة موضحا انهم طالبوا بتحويل ما يزيد عن 2200 لمرضى السرطان للعلاج بالخارج وقد سافر عدد منهم لبعض الدول الشقيقة.
وطالب الدكتور صبحي سكيك
العالم الحر بضرورة وقف العدوان والإسراع في مغادرة المرضى وضمان توفير العلاج كما وطالب كل الدول وخاصة الجمهورية التركية حكومة وشعبا بضرورة إعادة تشغيل مستشفى الصداقة التركي الفلسطيني والذي يعتبر الملاذ الوحيد لمرضى السرطان بغزة.
MENAFN01012024000205011050ID1107674010
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.