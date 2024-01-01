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10 الاف مريض سرطان بلا دواء ومشافي ومطالبات للمجتمع الدولي بعلاجهم

1/1/2024 10:10:26 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) غزة /PNN / قال مدير عام مستشفى الصداقة التركي الفلسطيني للسرطان، الدكتور صبحي سكيك ان 10 الاف مريض سرطان بلا دواء ومشافي و وجه رسالة للمجتمع الدولي بضرورة توفير العلاج لهم.

وقال الدكتور صبحي انه و بعد خروج المستشفى قسرا عن الخدمة لدينا 10 آلاف مريض سرطان في ظروف قاهرة وغير انسانية.

واضاف في تصريحات صحفية انه لا يتوفر لديهم في المشفى أي نوع من الأدوية الخاصة بعلاج السرطان في قطاع غزة موضحا انهم طالبوا بتحويل ما يزيد عن 2200 لمرضى السرطان للعلاج بالخارج وقد سافر عدد منهم لبعض الدول الشقيقة.

وطالب الدكتور صبحي سكيك
العالم الحر بضرورة وقف العدوان والإسراع في مغادرة المرضى وضمان توفير العلاج كما وطالب كل الدول وخاصة الجمهورية التركية حكومة وشعبا بضرورة إعادة تشغيل مستشفى الصداقة التركي الفلسطيني والذي يعتبر الملاذ الوحيد لمرضى السرطان بغزة.

MENAFN01012024000205011050ID1107674010

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