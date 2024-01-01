فيفا يحسم الجدل حول رقم رونالدو القياسي



حسم الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" الجدل الذي صاحب تصدر النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائد النصر السعودي، قائمة أكثر اللاعبين تسجيلا للأهداف في كل البطولات خلال عام 2023.

وتصدر رونالدو قائمة الهدافين حول العالم في كل البطولات بنهاية عام 2023، برصيد 54 هدفا خلال 59 مباراة، بقميصي نادي النصر ومنتخب البرتغال.

وتفوق النجم البرتغالي المخضرم (38 عاما) على النجمين الإنجليزي هاري كين، مهاجم فريق بايرن ميونخ (52 هدفا في 57 مباراة)، والفرنسي كيليان مبابي، مهاجم نادي باريس سان جيرمان (52 هدفا في 53 مباراة)، ومن ثم النجم النرويجي إيرلينغ هالاند، مهاجم مانشستر سيتي، في المركز الرابع برصيد 50 هدفا سجلها خلال 60 مباراة.

لكن الجدل كان حول الأهداف الستة التي سجلها رونالدو بقميص النصر في كأس الملك سلمان للأندية الأبطال، والتي ساهمت في تتويج الفريق "العالمي" باللقب، كونها بطولة غير مدرجة ضمن مظلة "فيفا".

ومع ذلك اعترف الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" باعتلاء رونالدو صدارة هدافي عام 2023 حول العالم، بعدما أبرز الرقم في تقرير نشره عبر موقعه الرسمي وفقاً لروسيا اليوم.

من جانبه، أكد الاتحاد الدولي للتاريخ والإحصاء صدارة النجم البرتغالي لهذه القائمة.

يذكر أن كريستيانو رونالدو حقق هذا الإنجاز للمرة الخامسة في مسيرته، بعد أعوام 2011، و2013، و2014، و2015.





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