فرانكفورت يستعير فان دي بيك من مانشستر يونايتد حتى نهاية الموسم

أعلن نادي آينتراخت فرانكفورت الألماني لكرة القدم، اليوم الاثنين، تعاقده مع لاعب الوسط الهولندي دوني فان دي بيك على سبيل الإعارة من مانشستر يونايتد الإنجليزي.

ومن المقرر أن يظل فان دي بيك مدافعا عن ألوان فرانكفورت حتى نهاية الموسم الحالي.

وصرح ماركوس كروشه، المدير الرياضي لفرانكفورت "دوني فان دي بيك يناسب طريقة لعبنا تماما وهو قطعة مهمة يحتاجها فريقنا".

أضاف المدير الرياضي لفرانكفورت "فان دي بيك يمتلك خبرة دولية هائلة ستمنح الكثير من الفائدة للاعبينا الشباب. إنه يتمتع بقدرة مذهلة على تسجيل الأهداف، وقبل كل شيء، فإن لديه القدرة على وضع مهاجمينا في أماكن واعدة داخل الملعب".

وخاض فان دي بيك 62 مباراة مع مانشستر يونايتد في مختلف المسابقات، وسجل هدفين، منذ انتقاله للدوري الإنجليزي الممتاز قادما من أياكس أمستردام الهولندي.

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