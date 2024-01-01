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مقتل 21978 فلسطينياً في الهجمات الإسرائيلية منذ 7 أكتوبر

1/1/2024 9:26:26 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

قالت وزارة الصحة في غزة إن 21978 فلسطينياً قتلوا وأصيب 56697 آخرون في الهجمات الإسرائيلية على غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي.

وأضافت أن 156 شخصا قتلوا وأصيب 146 آخرون في الساعات الأربع والعشرين المنصرمة.

وذكرت الوزارة أن 70 بالمئة من القتلى من النساء والأطفال.

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