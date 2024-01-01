مقتل 21978 فلسطينياً في الهجمات الإسرائيلية منذ 7 أكتوبر

(MENAFN
- Al-Bayan)
قالت وزارة الصحة في غزة إن 21978 فلسطينياً قتلوا وأصيب 56697 آخرون في الهجمات الإسرائيلية على غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي.
وأضافت أن 156 شخصا قتلوا وأصيب 146 آخرون في الساعات الأربع والعشرين المنصرمة.
وذكرت الوزارة أن 70 بالمئة من القتلى من النساء والأطفال.
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