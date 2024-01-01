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فتاة تقتل شقيقتها خلال تسجيل مقطع فيديو على تيك توك

1/1/2024 9:26:26 AM
(MENAFN- Al-Bayan)


تبحث الشرطة في إقليم البنجاب بوسط باكستان عن فتاة تبلغ من العمر 19 عاماً متهمة بإطلاق النار على شقيقتها الصغرى ما أسفر عن مقتلها أثناء تسجيلها مقطع فيديو على تطبيق "تيك توك".

ووقع الحادث في قرية صغيرة في منطقة جوجرات في إقليم البنجاب يوم "الجمعة" الماضي وتكتمت الأسرة على الأمر في البداية.

وتشير تفاصيل الواقعة إلى أن الشقيقة الكبرى البالغة من العمر 19 عاماً تشاجرت مع شقيقتها البالغة من العمر 14 عاماً بسبب تصوير مقطع فيديو على تطبيق تيك توك. ونقلت الأسرة الفتاة إلى المستشفى لكنها لقيت حتفها متأثرة بالرصاصة القاتلة التي أصابت رقبتها.

وقال محمد نصير، من شرطة ساراي الامجير والذي يحقق في القضية، لوكالة، اليوم "الاثنين" "يبدو أن "إطلاق النار" كان حادثاً، ولكن سيكون من السابق لأوانه التوصل إلى استنتاجات".

وأضاف نصير أن رجال الشرطة توجهوا إلى مسرح الجريمة وجمعوا الأدلة.

وقال نصير "نبحث عن الفتاة المتهمة باطلاق النار على شقيقتها الصغرى".

وهذه ليست المرة الأولى التي يفقد فيها شخص صغير السن حياته أثناء التسجيل على تطبيق "تيك توك".

وحاولت السلطات الباكستانية تنظيم منصة "تيك توك" وحظرتها مرارا وتكرارا بسبب المخاوف بشأن المحتوى غير المناسب.

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