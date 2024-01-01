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طقس الإمارات غداً.. صحو نهاراً و رطب ليلاً

1/1/2024 9:26:26 AM
(MENAFN- Al-Bayan)


توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا صحواً إلى غائم جزئياً بوجه عام، وتظهر السحب المنخفضة على بعض المناطق الشمالية، ورطباً ليلاً وصباح الأربعاء مع احتمال تشكل الضباب الخفيف على بعض المناطق الداخلية، والرياح خفيفة إلى معتدلة ونشطة السرعة خاصة على البحر.

و أوضح المركز - في بيانه اليومي أن حركة الرياح شمالية غربية – شمالية غربية / 15 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س.
و يكون الموج في الخليج العربي مضطرباً إلى متوسط ، و يحدث المد الأول عند الساعة 15:30 والمد الثاني عند الساعة 06:47 و الجزر الأول عند الساعة 09:52 والجزر الثاني عند الساعة 23:15.

و في بحر عمان يكون الموج خفيفاً إلى متوسط يضطرب مساءً ، و يحدث المد الأول عند الساعة 13:01 والمد الثاني عند الساعة 01:56
و الجزر الأول عند الساعة 07:58 والجزر الثاني عند الساعة 19:05.

و فيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا:

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى
أبوظبي 26 20 80 40
دبي 27 21 70 35
الشارقة 27 18 75 35
عجمان 26 21 80 40
أم القيوين 27 17 80 45
رأس الخيمة 28 19 75 45
الفجيرة 29 22 70 35
العـين 28 17 85 30
ليوا 27 16 90 35
الرويس 25 19 85 45
السلع 26 18 80 40
دلـمـا 25 19 85 45
طنب الكبرى 24 21 80 50

الصغرى 24 21 80 50
أبو موسى 24 21 80 50

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