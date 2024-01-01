الجواز الإماراتي يحتفظ بلقب «أقوى جواز سفر في العالم» خلال 2024

دخل جواز السفر الإماراتي العام الجديد 2024 محتفظاً بالمركز الأول منفرداً كونه أقوى جواز سفر في العالم، وفق مؤشر «باسبورت إندكس» التابع لشركة آرتون كابيتال للاستشارات المالية العالمية، والذي يعد نظاماً تفاعلياً، يختص بتصنيف قوة جوازات السفر لـ 198 دولة حول العالم، وبهذا الإنجاز يضيف الجواز الإماراتي إنجازاً جديداً يضاف إلى تاريخ الدولة الحافل بالإنجازات في مختلف الميادين.



ووفقاً للمؤشر العالمي يمكّن الجواز الإماراتي حامله حالياً من السفر إلى 180 دولة من دون الحاجة لتأشيرة مسبقة، (130 دولة من دون تأشيرة، و50 دولة يمكن الحصول على تأشيراتها إلكترونياً أو لدى الوصول)، وبذلك يمكن للمواطن الإماراتي السفر إلى 91% من دول العالم من أصل 198 دولة مدرجة في المؤشر. وكانت دولة الإمارات قد استحوذت على لقب «أقوى جواز سفر في العالم»، منذ الأول من ديسمبر 2018 «عام زايد»، وبالتزامن مع احتفالات الدولة بعيد الاتحاد الـ 47، وبعد أزمة «كوفيد 19» عاد

الجواز الإماراتي مجدداً في عام 2021 إلى المركز نفسه، وعزز وجوده في هذا المركز حتى الآن، إذ تميز جواز السفر الإماراتي بتقليص عدد الدول، التي تتطلب تأشيرة مسبقة إلى 18 دولة حول العالم، ما يمثل أقل من 10% من الدول.



ولا تقتصر العوائد الإيجابية لسهولة التنقل على تمكين مواطني دولة الإمارات من التنقل بحرية، بغرض السياحة أو التعليم أو العلاج، بل تشمل أيضاً عوائد اقتصادية وتنموية وحتى إنسانية، من خلال تسهيل التبادل التجاري، والاستثمار الاقتصادي للأفراد والمؤسسات.

وبحسب مؤشر «باسبورت إندكس» احتلت المركز الثاني بدخول 178 دولة من دون تأشيرة مسبقة جوازات 5 دول أوروبية وهي: ألمانيا، إسبانيا، فرنسا، إيطاليا، هولندا، واحتلت المركز الثالث جوازات 5 دول أوروبية أخرى وهي: السويد، فنلندا، لوكسمبورج، النمسا، سويسرا بدخول 177 دولة حول العالم من دون تأشيرة مسبقة.

كما تتربع على المركز الرابع في القائمة جوازات سفر 6 دول بدخول 176 دولة حول العالم وهي: الدنمارك، بلجيكا، البرتغال، بولندا، آيرلندا، كوريا الجنوبية، كما تحتل المركز الخامس ضمن قائمة جوازات السفر الأقوى عالمياً جوازات سفر 8 دول بدخول 175 دولة حول العالم، وهي جوازات كل من: سنغافورة واليونان والنرويج وجمهورية التشيك والمملكة المتحدة، والمجر واليابان ونيوزيلندا.



من جهة ثانية يستطيع أولياء الأمور من مواطني الدولة الحصول على جوازات سفر لمواليدهم الجدد، من خلال منصة «مبروك ما ياك»، والتي تتيح استصدار كل المستندات التعريفية بهوية المولود مثل شهادة الميلاد، وجواز السفر، بطاقة هوية الإمارات في آن، كما يتم تسجيل أسماء المواليد الجدد في السجل السكاني، وعند التسجيل في نظام «مبروك ما ياك» يحق للوالدين العاملين في الحكومة الاتحادية التقدم بطلب إلى الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، للحصول على إجازة أبوة، وإجازة أمومة، وإعانة للطفل، وذلك من خلال المنصة.

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