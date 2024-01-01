المستقلة للانتخاب توضح حول موعد الانتخابات النيابية المقبلة

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قال رئيس مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب المهندس موسى المعايطة إن جلالة الملك هو الذي يأمر بإجراء الانتخابات، ونحن نحدد موعدها.

وأضاف المعايطة أن الموعد الدستوري للانتخابات النيابية المقبلة هو قبل شهر تشرين الثاني، مؤكدا أن الهيئة بدأت الاستعدادات كاملة، وأنجزت الكثير من القضايا المتعلقة بعملية المسح الميداني لمراكز الاقتراع في جميع محافظات المملكة بهدف موائمتها للانتخابات النيابية المقبلة.

وأوضح أنه سيتم إعلان سجل الناخبين في الشهر المقبل حيث تم تحديثه، ويضم حاليا ما يقارب 5 ملايين ناخبا وناخبة.

وأضاف أن هناك 30 حزبا سياسيا قائما في الأردن، إضافة إلى 10 أحزاب تحت التأسيس.

وأوضح المعايطة، أن الـ30 حزبا تم تأسيسها أو تصويب أوضاعها، وتضم قرابة 60 ألف عضوا، مشددا على أهمية وجود أحزاب سياسية، للمشاركة في الانتخابات والوصول إلى البرلمان على أسس برامجية بهدف الوصول إلى تشكيل حكومات برلمانية.

وأضاف المعايطة ان الأحزاب هي شريك أساسي في تطوير العملية السياسية وأن الهيئة معنية بتطوير علاقتها بالأحزاب وفق أحكام القانون، منوها إلى وجود منصة إلكترونية خاصة بالأحزاب بحيث يستطيع المواطن من خلالها التعرف على الأحزاب وبرامجها وقياداتها وأعضائها وسياساتها ونشاطاتها.