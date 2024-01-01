المدمرة الإيرانية البرز تدخل البحر الأحمر

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أفادت وسائل إعلام إيرانية اليوم الاثنين، بأن المدمرة "البرز" في إطار المجموعة 94 التابعة لبحرية الجيش الإيراني، دخلت مياه البحر الأحمر عبر مضيق باب المندب.
وذكرت وكالة "مهر" أن المدمرة مزودة بصواريخ كروز بحرية بعيدة المدى.
وحسب تقارير إيرانية، فإن المدمرة وصلت إلى المنطقة إلى جانب سفينة "بهشاد" العسكرية لتنفيذ مهمة حماية المصالح الإيرانية وتأمين خطوط الملاحة.
RT
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