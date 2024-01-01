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المدمرة الإيرانية البرز تدخل البحر الأحمر

1/1/2024 9:15:36 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أفادت وسائل إعلام إيرانية اليوم الاثنين، بأن المدمرة "البرز" في إطار المجموعة 94 التابعة لبحرية الجيش الإيراني، دخلت مياه البحر الأحمر عبر مضيق باب المندب.
وذكرت وكالة "مهر" أن المدمرة مزودة بصواريخ كروز بحرية بعيدة المدى.
وحسب تقارير إيرانية، فإن المدمرة وصلت إلى المنطقة إلى جانب سفينة "بهشاد" العسكرية لتنفيذ مهمة حماية المصالح الإيرانية وتأمين خطوط الملاحة.

RT

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