فعاليات نسائية: نفخر بمواقف الملك الثابتة والقوية لدعم الشعب الفلسطيني

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - حيّت فعاليات نسائية، من محافظة العاصمة، مواقف الأردن وجهود جلالة الملك عبدالله الثاني في الدفاع عن الأشقاء الفلسطينيين، والتي تجلت في الحراك الدولي والإقليمي الذي يقوده جلالة الملك، لوقف العدوان الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة، والتأكيد على ضمان تدفق المساعدات الإغاثية والطبية والإنسانية للأشقاء، التي كان الأردن أول من باشر في إيصالها.
جاء ذلك، خلال لقائهن، اليوم الاثنين، رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، بحضور مستشار جلالة الملك لشؤون العشائر كنيعان البلوي.
وفي مستهل اللقاء، الذي عقد في الديوان الملكي الهاشمي، نقل العيسوي تحيات جلالة الملك لهن، واعتزازه بجميع النشميات الأردنيات.
واستعرض العيسوي، في كلمة له، جهود جلالة الملك المكثفة والمتواصلة التي يبذلها جلالته لوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة ومساعية لتأمين استمرار وصول المساعدات الفورية والعاجلة للأشقاء هناك، الذين يتعرضون لأقسى أنواع الجرائم والوحشية.
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