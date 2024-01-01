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فعاليات نسائية: نفخر بمواقف الملك الثابتة والقوية لدعم الشعب الفلسطيني

1/1/2024 9:15:36 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - حيّت فعاليات نسائية، من محافظة العاصمة، مواقف الأردن وجهود جلالة الملك عبدالله الثاني في الدفاع عن الأشقاء الفلسطينيين، والتي تجلت في الحراك الدولي والإقليمي الذي يقوده جلالة الملك، لوقف العدوان الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة، والتأكيد على ضمان تدفق المساعدات الإغاثية والطبية والإنسانية للأشقاء، التي كان الأردن أول من باشر في إيصالها.

جاء ذلك، خلال لقائهن، اليوم الاثنين، رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، بحضور مستشار جلالة الملك لشؤون العشائر كنيعان البلوي.

وفي مستهل اللقاء، الذي عقد في الديوان الملكي الهاشمي، نقل العيسوي تحيات جلالة الملك لهن، واعتزازه بجميع النشميات الأردنيات.
واستعرض العيسوي، في كلمة له، جهود جلالة الملك المكثفة والمتواصلة التي يبذلها جلالته لوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة ومساعية لتأمين استمرار وصول المساعدات الفورية والعاجلة للأشقاء هناك، الذين يتعرضون لأقسى أنواع الجرائم والوحشية.

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