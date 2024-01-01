10 آلاف مريض سرطان بدون أدوية في غزة

10 آلاف مريض سرطان بدون أدوية في غزة
التاريخ
1/1/2024 9:15:36 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أعلن مستشفى الصداقة التركي للأورام في قطاع غزة أن لديه 10 آلاف مريض سرطان باتوا بدون أدوية بعد خروج المستشفى من الخدمة.
وكان المستشفى أعلن خروجه من الخدمة في الثاني من نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي بعد نفاد الوقود.
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