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10 آلاف مريض سرطان بدون أدوية في غزة

1/1/2024 9:15:36 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أعلن مستشفى الصداقة التركي للأورام في قطاع غزة أن لديه 10 آلاف مريض سرطان باتوا بدون أدوية بعد خروج المستشفى من الخدمة.


وكان المستشفى أعلن خروجه من الخدمة في الثاني من نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي بعد نفاد الوقود.

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