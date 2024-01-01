الهلال الأحمر ينقل 6 شهداء بعد قصف بمخيم المغازي

الهلال الأحمر ينقل 6 شهداء بعد قصف بمخيم المغازي
التاريخ
1/1/2024 9:15:35 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - نقل الهلال الأحمر الفلسطيني 6 شهداء معظمهم من الأطفال ومصابين اثنين إثر استهداف طيارة إسرائيلية لمنزل في مخيم المغازي وسط قطاع غزة.
وكان الاحتلال قد استهدف منزلا مأهولا في مخيم المغازي قبل ساعات.
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