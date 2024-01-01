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الهلال الأحمر ينقل 6 شهداء بعد قصف بمخيم المغازي

1/1/2024 9:15:35 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - نقل الهلال الأحمر الفلسطيني 6 شهداء معظمهم من الأطفال ومصابين اثنين إثر استهداف طيارة إسرائيلية لمنزل في مخيم المغازي وسط قطاع غزة.


وكان الاحتلال قد استهدف منزلا مأهولا في مخيم المغازي قبل ساعات.

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