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اعلان صادر عن وزارة الصحة

1/1/2024 9:15:35 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أعلنت وزارة الصحة، عن طرح عطاء لاستحداث مركز صحي شامل في مستشفى السلط القديم، لاستيعاب المرضى من مختلف مناطق محافظة البلقاء.
ودعت الوزارة، المقاولين من الفئة الرابعة والثالثة لإنشاء الأبنية، أو فئة أولى وثانية لصيانة الأبنية، مراجعة قسم العطاءات في مديرية الأبنية والصيانة في مبنى الوزارة.
وتقدم المراكز الصحية الشاملة خدمات متقدمة تشمل تخصصات (الطب العام، الرعاية الصحية الأولية، خدمات الأمومة والطفولة، طب الأسنان، المختبرات، قسم الأشعة، وعيادات الاختصاص).

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