زين جددت شراكاتها الاستراتيجية مع أبرز الجهات لدعم عدّة قطاعات في المملكة في 2023

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - جدّدت شركة زين الأردن خلال العام 2023 شراكاتها الاستراتيجية مع أبرز الجهات الحكومية والخاصة وفي عدة قطاعات، لتواصل تقديم دعمها لعدة قطاعات كالسياحة والرياضة والشباب والثقافة، في إطار حرصها على التواجد الدائم وحضورها في أهم المناسبات والفعاليات التي تقام في المملكة.



وضمن حرصها على الحضور الفاعل ودعم أبرز الفعاليات التي تحتضنها المملكة، وخصوصاً تلك التي تتناول آخر التطورات التكنولوجيا في مجالات الاتصالات وتكنولوجيا وأمن المعلومات؛ رعت شركة زين -وفي إطار تعاونها مع شركة معرض ومؤتمر معدات العمليات الخاصة - سوفكس الأردن- النسخة الثانية من مؤتمر ومعرض الذكاء الاصطناعي في تكنولوجيا الدفاع والأمن السيبراني (AIDTSEC)، الذي أقيم تحت رعاية سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، وشهد المعرض والمؤتمر مشاركة موسّعة من زين في من خلال جناحي "زين أعمال" ومنصة زين للإبداع (ZINC)، إضافة إلى المشاركة في الجلسات النقاشية للمؤتمر.



وفي إطار اهتمام الشركة الدائم برفد السياحة وخدمة العاصمة عمان؛ جددت زين شراكتها الممتدة مع أمانة عمان الكبرى، التي تقوم بموجبها برعاية مجموعة من الفعاليات والأنشطة التي تقيمها أمانة عمان الكبرى طيلة العام في العاصمة عمان، بالإضافة إلى التعاون في عدد من المبادرات المجتمعية، كما واصلت الشركة تقديم رعايتها كشريك استراتيجي لسوق جارا الذي تنظمه جمعية سكّان حي جبل عمّان القديم (جارا)، بالتعاون مع أمانة عمّان الكبرى، لدعم المجتمع المحلي والمواهب الأردنية والعاملين في مجال الحرف اليدوية.



كما جددت زين شراكتها الاستراتيجية الممتدة مع متحف الدبابات الملكي، حيث حرصت الشركة على إدامة هذه الشراكة التي تجسد الفخر والاعتزاز بالتراث العسكري الأردني الذي يعد مدعاة فخر واعتزاز للأردنيين جميعاً، إذ قدمت الشركة رعايتها للفعاليات التي أقامها المتحف، كما نظمت داخل المتحف عدد من بطولات الرياضات الإلكترونية التي تقيمها على مدار العام تحت مظلة مركزها للرياضات الإلكترونية Zain eSports Jo .



واستمرت زين في دعم أبرز الفعاليات الرياضة والشبابية من خلال شراكتها الاستراتيجية مع ريد بُل الأردن، والتي تقدم زين من خلالها الرعاية لكافة فعاليات وسباقات وبطولات ريد بل، وأبرزها بطولة ريد بل كار بارك درِفت التي شهدت حضوراً جماهيرياً كبيراً تجاوز الـ 5000 متفرّج من عشاق وهواة الدرفت في المملكة.



وواصلت زين دعمها للرياضة في المملكة؛ حيث جددت خلال العام 2023 رعايتها لمجموعة من الأندية الرياضية، وهي نادي Amman FC، ونادي Jordan Knights Football Club، بالإضافة إلى شراكتها الممتدة مع الأردنية لرياضة السيارات، ورعايتها لبطولة الأردن لسباقات السرعة، وشراكاتها مع أسرة مالكي دراجات هارلي و Jordan Riders ضمن جهود التعريف بالأردن كوجهة سياحية عالمية، فيما جددت الشركة رعايتها لأكوافينا ماراثون عمان الدولي، ومجموعة من الأندية الرياضية والثقافية والاجتماعية في المملكة ومنها نادي السيارات الملكي الأردني، والنادي الأرثوذكسي، والنادي الأهلي، ونادي الجيل الجديد، والتي تضمنت رعاية الفعاليات التي أقيمت فيها من أنشطة اجتماعية وترفيهية ورياضية.



كما حرصت زين خلال العام 2023 وكعادتها في كل عام على رعاية عدد من البازارات في المملكة، في إطار مساهماتها في دعم العمل الخيري والأنشطة الاجتماعية، والتي كان أبرزها بازار السلك الدبلوماسي الخيري لمبرة أم الحسين، الذي يقام سنوياً تحت رعاية سمو الأميرة بسمة بنت طلال، ويخصص ريعه بالكامل لدعم أطفال وبرامج المبرة، كما قدمت رعايتها لمجموعة من الأنشطة الخيرية والثقافية في المملكة، كحفل عشاء مؤسسة فلسطين الدولية، وعروض الكوميديان الفلسطيني علاء أبو دياب التي أقيمت في عمان، وغيرها العديد من الفعاليات والشراكات الاستراتيجية المستمرة لرفد مختلف القطاعات.