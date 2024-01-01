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المقاومة تطالب المنظمات الدولية بتحمل مسؤولياتها تجاه الأسيرات الفلسطينيات

1/1/2024 8:11:38 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- طالبت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) الصليب الأحمر والمؤسسات الحقوقية بتحمل مسؤولياتها تجاه ما تتعرض له الأسيرات بسجون الاحتلال.


واضافت " ندعو لتوثيق انتهاكات الاحتلال بحق الأسرى والأسيرات لرفعها أمام المحاكم المختصة ومحاسبة المسؤولين عنها"


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