المقاومة تطالب المنظمات الدولية بتحمل مسؤولياتها تجاه الأسيرات الفلسطينيات

المقاومة تطالب المنظمات الدولية بتحمل مسؤولياتها تجاه الأسيرات الفلسطينيات
التاريخ
1/1/2024 8:11:38 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
طالبت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) الصليب الأحمر والمؤسسات الحقوقية بتحمل مسؤولياتها تجاه ما تتعرض له الأسيرات بسجون الاحتلال.
واضافت " ندعو لتوثيق انتهاكات الاحتلال بحق الأسرى والأسيرات لرفعها أمام المحاكم المختصة ومحاسبة المسؤولين عنها"
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