15 شهيدا بقصف الاحتلال لمنازل في مخيم المغازي
التاريخ
1/1/2024 8:11:38 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- استشهد 15 فلسطينيا واصيب آخرين جراء قصف إسرائيلي على منازل المواطنين الفلسطينيين في مخيم المغازي وسط قطاع غزة.
ويستمر جيش الاحتلال الاسرائيلي باستهداف منازل واماكن تؤوي مدنيين لليوم الـ 87 على التوالي .
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