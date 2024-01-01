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15 شهيدا بقصف الاحتلال لمنازل في مخيم المغازي

1/1/2024 8:11:38 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- استشهد 15 فلسطينيا واصيب آخرين جراء قصف إسرائيلي على منازل المواطنين الفلسطينيين في مخيم المغازي وسط قطاع غزة.

ويستمر جيش الاحتلال الاسرائيلي باستهداف منازل واماكن تؤوي مدنيين لليوم الـ 87 على التوالي .


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