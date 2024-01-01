التربية: 33 ألفا و734 طالبا وطالبة يتقدمون الثلاثاء لامتحان تكميلية التوجيهي

التربية: 33 ألفا و734 طالبا وطالبة يتقدمون الثلاثاء لامتحان تكميلية التوجيهي
التاريخ
1/1/2024 8:11:38 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قالت وزارة التربية والتعليم إن عدد الطلبة المسجلين للتقدم لامتحان تكميلية التوجيهي يوم غد الثلاثاء الموافق 2 كانون الثاني هو 33734 طالبا وطالبة.
وبيّنت الوزارة توزيع الطلبة على التخصصات كالآتي:
العلمي 15586
الأدبي 14603
الشرعي 68
الصناعي 1744
الاقتصاد المنزلي 684
الزراعي 592
الفندقي 457
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