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التربية: 33 ألفا و734 طالبا وطالبة يتقدمون الثلاثاء لامتحان تكميلية التوجيهي

1/1/2024 8:11:38 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قالت وزارة التربية والتعليم إن عدد الطلبة المسجلين للتقدم لامتحان تكميلية التوجيهي يوم غد الثلاثاء الموافق 2 كانون الثاني هو 33734 طالبا وطالبة.


وبيّنت الوزارة توزيع الطلبة على التخصصات كالآتي:

العلمي 15586
الأدبي 14603
الشرعي 68
الصناعي 1744
الاقتصاد المنزلي 684
الزراعي 592
الفندقي 457

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