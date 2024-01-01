غارات إسرائيلية تستهدف عددا من البلدات في جنوب لبنان

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- قصفت الطائرات الحربية ومدفعية الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، عدداً من البلدات في جنوب لبنان.
وأشار مراسل "وفا " ، إلى أن الطائرات الحربية والمسيرات شنت غارات على بلدتي كفر كلا ومارون الراس، كما استهدفت مدفعية الاحتلال بلدة الجبين.
فيما حلّقت طائرات الاحتلال فوق مدينة بعلبك في البقاع، وفوق القطاعين الغربي والأوسط في جنوب لبنان.
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