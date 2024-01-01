غارات إسرائيلية تستهدف عددا من البلدات في جنوب لبنان

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- قصفت الطائرات الحربية ومدفعية الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، عدداً من البلدات في جنوب لبنان.



وأشار مراسل "وفا " ، إلى أن الطائرات الحربية والمسيرات شنت غارات على بلدتي كفر كلا ومارون الراس، كما استهدفت مدفعية الاحتلال بلدة الجبين.



فيما حلّقت طائرات الاحتلال فوق مدينة بعلبك في البقاع، وفوق القطاعين الغربي والأوسط في جنوب لبنان.

