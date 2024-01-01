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روسيا.. زوال خطر تسونامي في منطقة بريموريه

1/1/2024 8:11:38 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قالت مديرية الأرصاد الجوية في إقليم بريموريه، إن الحد الأقصى لارتفاع موجة تسونامي في المنطقة، بلغت حتى الآن 30 سم، وفي فلاديفوستوك وناخودكا - 10-20 سم.


في وقت سابق، أصدرت السلطات في جزيرة ساخالين ومدينة فلاديفوستوك وناخودكا في الشرق الأقصى الروسي إنذارا من تسوناني محتمل، بعد أن ضرب زلزال قوي ساحل اليابان في وقت سابق اليوم الاثنين.
وجرت الإشارة إلى أن أقصى ارتفاع للموجة في بريموريه سيكون حوالي 1.2 متر - في قرية بريوبرازيني بمنطقة لازوفسكي.


وجاء في بيان المديرية: "وفقا لمعطيات أجهزة الاستشعار الأوتوماتيكية لنظام التحذير من تسونامي، تم تسجيل أقصى ارتفاع للموج بالقرب من ساحل بريموري عند حدود 30 سم (قرى بريوبرازيني، رودنايا بريستان، سوسونوفو). وفي مدينتي فلاديفوستوك وناخودكا، وصل ارتفاع الأمواج إلى 10-20 سم".


وشدد البيان على أن المختصين من مركز التحذير من تسونامي، يواصلون مراقبة الوضع. وبحسب المقر الإقليمي لوزارة حالات الطوارئ، فإن ارتفاع أمواج البحر في المناطق الساحلية في بريموري لم يصل إلى مستويات خطيرة. ويواصل رجال الإنقاذ مراقبة الوضع.

RT

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