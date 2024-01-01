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الاحتلال يعلن إصابة 41 عسكريا خلال 24 ساعة

1/1/2024 8:11:38 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أعلن جيش الاحتلال إصابة 2234 جنديا بينهم 355 بجروح خطيرة منذ بداية الحرب على غزة، منهم 41 عسكريا خلال الـ 24 ساعة الماضية في معارك القطاع.
وتزداد حصيلة مصابين جيش الاحتلال مع استمرار الاشتباكات في قطاع غزة.




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