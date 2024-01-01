الاحتلال يعلن إصابة 41 عسكريا خلال 24 ساعة

الاحتلال يعلن إصابة 41 عسكريا خلال 24 ساعة
التاريخ
1/1/2024 8:11:38 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
أعلن جيش الاحتلال إصابة 2234 جنديا بينهم 355 بجروح خطيرة منذ بداية الحرب على غزة، منهم 41 عسكريا خلال الـ 24 ساعة الماضية في معارك القطاع.
وتزداد حصيلة مصابين جيش الاحتلال مع استمرار الاشتباكات في قطاع غزة.
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