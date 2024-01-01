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القسام تستهدف دبابة ميركافا شمال مخيم البريج

1/1/2024 8:11:37 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أعلنت كتائب القسام أن مقاتليها استهدفوا دبابة ميركافا إسرائيلية بقذيفة الياسين 105 شمال مخيم البريج وسط قطاع غزة.

وتستمر كتائب القسام بالاشتباك مع جيش الاحتلال الاسرائيلي مخلفة خسائر كبيرة بمعداته وقتلى بين صفوفه لليوم الـ 87 على التوالي

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