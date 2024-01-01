القسام تستهدف دبابة ميركافا شمال مخيم البريج
التاريخ
1/1/2024 8:11:37 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أعلنت كتائب القسام أن مقاتليها استهدفوا دبابة ميركافا إسرائيلية بقذيفة الياسين 105 شمال مخيم البريج وسط قطاع غزة.
وتستمر كتائب القسام بالاشتباك مع جيش الاحتلال الاسرائيلي مخلفة خسائر كبيرة بمعداته وقتلى بين صفوفه لليوم الـ 87 على التوالي
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