المقاومة الإسلامية بالعراق تستهدف قاعدة أميركية بالحسكة

المقاومة الإسلامية بالعراق تستهدف قاعدة أميركية بالحسكة
التاريخ
1/1/2024 8:11:37 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري-
أعلنت المقاومة الإسلامية في العراق أنها استهدفت بطائرة مسيّرة القاعدة الأميركية بمدينة الشدادي جنوب الحسكة في سوريا.
وذلك بعد أن قالت قبل يومين إنها هاجمت قاعدتين عسكريتين أميركيتين في سوريا والعراق، على خلفية استمرار عدوان قوات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة.
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