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المقاومة الإسلامية بالعراق تستهدف قاعدة أميركية بالحسكة

1/1/2024 8:11:37 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- أعلنت المقاومة الإسلامية في العراق أنها استهدفت بطائرة مسيّرة القاعدة الأميركية بمدينة الشدادي جنوب الحسكة في سوريا.


وذلك بعد أن قالت قبل يومين إنها هاجمت قاعدتين عسكريتين أميركيتين في سوريا والعراق، على خلفية استمرار عدوان قوات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة.

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