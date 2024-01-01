عاجل الاحتلال ارتكب 13 مجزرة خلال الـ24 ساعة الماضية في غزة

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - كشف المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة أشرف القدرة أن الاحتلال ارتكب 13 مجزرة مخلفة 156 شهيدا و246 إصابة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وقال القدرة اليوم الاثنين، إن حصيلة الشهداء منذ بداية العدوان ارتفعت إلى 21978 شهيدا و57697 مصابا.

وأشار إلى استشهاد 326 من الكوادر الصحية وتدمير 104 من سيارات الإسعاف وإخراجها عن الخدمة.



وأضاف أن الاحتلال تعمد استهداف 150 مؤسسة صحية وأخرج 30 مستشفى عن الخدمة.



وبيّن القدرة أن الاحتلال مستمر في اعتقال 99 من الكوادر الصحية في ظروف غير إنسانية، لافتا إلى العمل من أجل إعادة تشغيل المستشفيات في شمال غزة.



وتابع أن 1.9 مليون نازح معرضون للمجاعة والأوبئة، مشددا على على ضرورة إرسال الفرق الطبية والمستشفيات الميدانية لتلبية الحاجة الهائلة.

وطالب القدرة المؤسسات الأممية بالعمل على حماية المنظومة الصحية وأطقمها.