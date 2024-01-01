7 آيات قرآنية لـعلاج النسيان احرص على ترديدها

MENAFN - Khaberni) خبرني - داء النسيان، دائمًا ما يعاني منه الإنسان، مهما اختلف العمر، إذ نجد كثير من الشباب يعانونمنه، لعدة أسباب، قد يكون أبرزها الضغط المستمر والانشغال بعمل أكثر من شيء في آن واحد، لذا نستعرض علاج النسيان بالحرص على ترديد 7 آيات قرآنية.

الحرص على ترديد بعض الآيات القرآنية، بشكل مستمر، يعالج النسيان أو ضعف الذاكرة، حسبما أوضحه الشيخ محمود سماحة، عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، خلال حديثه لـ«الوطن»، موضحًا أن أكثر ما يلجأ إليه المسلم حتى يتذكر هو قراءة بعض آيات القرآن الكريم منها:

7 آيات لعلاج النسيان

- قال تعالى: بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ «الرَّحْمَنُ عَلَّمَ الْقُرْآنَ خَلَقَ الْإِنْسَانَ عَلَّمَهُ الْبَيَانَ».

- «اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ اقْرَأْ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ».

- «إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ».

- «رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً ۚ إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ».

- «قَالَ رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِنْ لِسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي».

- «اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ ۚ لَا تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلَا نَوْمٌ ۚ لَّهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ۗ مَن ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِندَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ ۚ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ ۖ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ ۚ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ ۖ وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا ۚ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ»

- «الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ اهدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلاَ الضَّالِّينَ».

أدعية للتذكر



هناك عديد من الأدعية، التي تساعد المسلم على تذكر ما تم نسيانه، خاصة للطلاب خلال المذاكرة منها:



- اللهم افتح لي أبواب حكمتك، وانشر علي رحمتك، وامنن علي بالحفظ والفهم، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم.

- اللهم أني استودعك ما علمتنه وفهمتنه وحفظتنه، فرده إلى ساعة حاجتي إليه ولا تنسنيه، وافتح علي اللهم فتحا مبينا، يا نور السماوات والأرض.

- اللهم افتح علي فتوح العارفين بحكمتك، وانشر علي رحمتك، وذكرني ما نسيت، يا ذا الجلال والإكرام.

- اللهم يا رب العالمين يا واسع السلطان ارزقني العلم النافع، ووجهني إلى الطريق الصحيح للحفظ والفهم يارب العالمين.

- اللهم أني أستودعك ما قرأت وما حفظت، وما تعلمت، فرده عند حاجتي إليه، أنك على كل شيء قدير، حسبنا الله ونعم الوكيل.

- اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلًا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلًا.

ويقول النبي صلاة الله عليه وسلم من يريد ألا ينسي القرآن بعد أن يتم حفظه وأيضا بعد دراسة العلم، فيقول هذا الدعاء: الله نور بالكتاب بصري، واشرح به صدري، واستعمل به بدني، وأطلق به لساني، وقوي به عزمي، بحولك وقوتك، فإنه لا حول ولا قوة إلا بك، يا أرحم الراحمين.