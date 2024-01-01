تنفيذية الألعاب المدرسية توقع اتفاقية تعاون مع إيبيس ستايلز والسيف

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) وقعت اللجنة التنفيذية المنظمة لدورة الألعاب المدرسية (البحرين 2024) اتفاقية تعاون مشترك ورعاية مع فندق إيبيس ستايلز وإيبيس السيف، ووقع الاتفاقية عضو اللجنة التنفيذية ورئيس لجنة السكن والضيافة أحمد فريد الريس، والمدير العام للفندق، محمد فرج.

‎وتحظى دورة الألعاب المدرسية في البحرين برعاية ملكية السامية من حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظم .

وأعرب أحمد فريد الريس عن أهمية هذه الرعاية، مشيرًا إلى أنها ستسهم في نجاح الدورة واستضافة المملكة لها، وستؤكد الخطوات التي تقوم بها اللجنة التنفيذية لتقديم أفضل استضافة ممكنة، كما قدم فريد شكره لفندق جلف كورت على رعايته ودعمه لهذا الحدث الرياضي المهم.

ورحّب أحمد فريد بالتعاون الذي تلقته اللجنة التنفيذية من فندق إيبيس ستايلز والسيف، مشيداً بالجهود التي تبذل من أجل إنجاح استضافة البحرين أكبر دورة ألعاب مدرسية في التاريخ، بما يقدمه هذا الدعم والرعاية من نماء وتطور في الظهور المتميز بتنظيم الدورة.

ومشيراً إلى أن العمل المشترك بين اللجنة التنفيذية والفندق سيسهم في تميز الدورة ونجاحها والظهور بالمظهر الذي يرضي طموحات وتطلعات الجميع، كما أنه سيساهم بلا شك بتحقيق رؤية المملكة في استضافة أكبر الأحداث الرياضية، مشيراً إلى أن رعاية الفندق ستكون حافزاً للجميع، لما يمثل هذا الدعم من تقدير واعتراف بدور الشباب البحريني في الارتقاء بالرياضة البحريني بصورة عامة ووصولها إلى أعلى المستويات.



من جانبه أعرب المدير العام للفندق محمد فرج عن سعادته بالتعاون مع اللجنة التنفيذية في سبيل إنجاح وإبراز استضافة المملكة للدورة، مؤكداً في الوقت ذاته أن الفندق سيقدم كافة التسهيلات والدعم للجنة التنفيذية بتوفير السكن والضيافة التي تليق باسم وسمعة البحرين في استضافتها لهذا الحدث الدولي.

ويذكر بأن مملكة البحرين تستعد لاستضافة دورة الألعاب المدرسية الدولية التي ستقام على مدى 10 أيام، وذلك خلال شهر أكتوبر للعام 2024، بمشاركةٍ واسعة لـ 80 دولة حول العالم، و5 آلاف طالب، و25 رياضة مختلفة تشمل السباحة والجمباز وكرة السلة الثلاثية والمبارزة والملاكمة والتايكوندو والمصارعة والكاراتيه والجودو وتنس الطاولة وتنس الريشة والتنس الأرضي وكرة اليد وكرة الطائرة السياحية والرقص والشطرنج والرمح والسهام والألعاب البارالمبية، والجودو وألعاب القوى والجمباز الإيقاعي والجمباز الفني وجمباز الأيروبيكس، وقد تمّ تخصيص 14 موقع لتنفيذ ألعاب الدورة وبرامجها المتخصصة.