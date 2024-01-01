تنفيذية الألعاب المدرسية توقع اتفاقية تعاون مع إيبيس ستايلز والسيف

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- Akhbar Al Khaleej) وقعت اللجنة التنفيذية المنظمة لدورة الألعاب المدرسية (البحرين 2024) اتفاقية تعاون مشترك ورعاية مع فندق إيبيس ستايلز وإيبيس السيف، ووقع الاتفاقية عضو اللجنة التنفيذية ورئيس لجنة السكن والضيافة أحمد فريد الريس، والمدير العام للفندق، محمد فرج.
وتحظى دورة الألعاب المدرسية في البحرين برعاية ملكية السامية من حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظم .
وأعرب أحمد فريد الريس عن أهمية هذه الرعاية، مشيرًا إلى أنها ستسهم في نجاح الدورة واستضافة المملكة لها، وستؤكد الخطوات التي تقوم بها اللجنة التنفيذية لتقديم أفضل استضافة ممكنة، كما قدم فريد شكره لفندق جلف كورت على رعايته ودعمه لهذا الحدث الرياضي المهم.
ورحّب أحمد فريد بالتعاون الذي تلقته اللجنة التنفيذية من فندق إيبيس ستايلز والسيف، مشيداً بالجهود التي تبذل من أجل إنجاح استضافة البحرين أكبر دورة ألعاب مدرسية في التاريخ، بما يقدمه هذا الدعم والرعاية من نماء وتطور في الظهور المتميز بتنظيم الدورة.
ومشيراً إلى أن العمل المشترك بين اللجنة التنفيذية والفندق سيسهم في تميز الدورة ونجاحها والظهور بالمظهر الذي يرضي طموحات وتطلعات الجميع، كما أنه سيساهم بلا شك بتحقيق رؤية المملكة في استضافة أكبر الأحداث الرياضية، مشيراً إلى أن رعاية الفندق ستكون حافزاً للجميع، لما يمثل هذا الدعم من تقدير واعتراف بدور الشباب البحريني في الارتقاء بالرياضة البحريني بصورة عامة ووصولها إلى أعلى المستويات.
من جانبه أعرب المدير العام للفندق محمد فرج عن سعادته بالتعاون مع اللجنة التنفيذية في سبيل إنجاح وإبراز استضافة المملكة للدورة، مؤكداً في الوقت ذاته أن الفندق سيقدم كافة التسهيلات والدعم للجنة التنفيذية بتوفير السكن والضيافة التي تليق باسم وسمعة البحرين في استضافتها لهذا الحدث الدولي.
ويذكر بأن مملكة البحرين تستعد لاستضافة دورة الألعاب المدرسية الدولية التي ستقام على مدى 10 أيام، وذلك خلال شهر أكتوبر للعام 2024، بمشاركةٍ واسعة لـ 80 دولة حول العالم، و5 آلاف طالب، و25 رياضة مختلفة تشمل السباحة والجمباز وكرة السلة الثلاثية والمبارزة والملاكمة والتايكوندو والمصارعة والكاراتيه والجودو وتنس الطاولة وتنس الريشة والتنس الأرضي وكرة اليد وكرة الطائرة السياحية والرقص والشطرنج والرمح والسهام والألعاب البارالمبية، والجودو وألعاب القوى والجمباز الإيقاعي والجمباز الفني وجمباز الأيروبيكس، وقد تمّ تخصيص 14 موقع لتنفيذ ألعاب الدورة وبرامجها المتخصصة.
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