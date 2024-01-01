جلالة الملك المعظم يهنئ رئيس مجلس السيادة الانتقالي بجمهورية السودان بذكرى الاستقلال

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) بعث حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظم برقية، تهنئة إلى الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان عبدالرحمن البرهان، رئيـــس مجلس السيادة الانتقالي بجمهورية السودان الشقيقة، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.
وأعرب جلالته في البرقية عن أطيب تهانيه وتمنياته له بموفور الصحة والسعادة، ولشعب جمهورية السودان الشقيق بأن ينعم بالأمن والازدهار والرخاء.
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