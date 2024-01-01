الفريق طبيب الشيخ محمد بن عبدالله يترأس اجتماع مجلس إدارة الهلال الأحمر البحريني

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) ترأس الفريق طبيب الشيخ محمد بن عبد الله آل خليفة، رئيس مجلس إدارة جمعية الهلال الأحمر البحريني، أعمال الاجتماع الدوري لمجلس إدارة الجمعية، بحضور أعضاء المجلس والأمين العام للجمعية.

واستهل الفريق طبيب الشيخ محمد بن عبد الله آل خليفة الاجتماع باستذكار سيرة النائب الثاني لرئيس الجمعية والعضو المؤسس والأمين المالي السابق للجمعية ،خليل بن محمد المريخي، والذي انتقل إلى رحمة الله مؤخراً، مشيداً بأدواره المتعددة في خدمة الجمعية وتوليه الأمانة المالية لها منذ تأسيسها بجانب دوره التطوعي في مختلف المجالات الصحية والاجتماعية في المملكة.

ونوه رئيس مجلس الإدارة خلال الاجتماع بالمساهمة الفاعلة للهلال الأحمر البحريني في العمل الإنساني والإغاثي الذي تنفذه مملكة البحرين، مؤكدا أن الجمعية مستمرة في تطوير جهودها ومساعيها من أجل خدمة المحتاجين والمتضررين داخل وخارج البحرين، وتقوم بدور فعال في تقديم المساعدات الإغاثية لجميع فئات المجتمع دعمًا لأهداف الجمعية وتحقيق رسالتها الإنسانية.

وأثنى على أداء الجهاز التنفيذي لجمعية الهلال الأحمر البحريني، وبعطاء جميع المتطوعين، مشيرا إلى أهمية استقطاب المزيد من المتطوعين من الشباب وتأهيلهم وتدريبهم، وتشجيعهم على المشاركة الفاعلة في العمل التطوعي والإنساني، وتحفيزهم على الابتكار والابداع في تقديم الخدمات الإنسانية للمجتمع.

وخلال الاجتماع قدم الأستاذ حسن علي جمعة الأمين المالي للجمعية عرضا موجزا حول ما قدمته جمعية الهلال الأحمر البحريني من عون إغاثي وإنساني لكل من الهلال الأحمر الفلسطيني، والهلال الأحمر الليبي، والهلال الأحمر المغربي، خلال الكوارث والأزمات التي تعرضت لها هذه الدول الشقيقة.

من جانبه استعرض الأمين العام، مبارك خليفة الحادي، استعدادات لجنة الخدمات الاجتماعية لصرف المساعدات العينية والمالية لشهر رمضان المبارك، مشيرا إلى أنه سيتم صرفها خلال شهر فبراير 2024 لضمان حصول المستحقين عليها قبل دخول الشهر الفضيل.

وأكد الحادي حرص جمعية الهلال الأحمر البحريني على العمل بتوجيهات مجلس الإدارة من أجل الارتقاء بأداء الجمعية وتحقيق رؤيتها الإنسانية النبيلة، مشيراً إلى أن الجمعية تعتمد على العمل التطوعي كمحور أساسي في تحقيق أهدافها، وتهتم بتأهيل المتطوعين على المهام والأعمال الإنسانية المختلفة، وذلك لتمكينهم من تقديم خدمات إنسانية عالية الجودة وفق المعايير الدولية المعتمدة.