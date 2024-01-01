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مستشار جلالة الملك للشؤون الاقتصادية يستقبل النائب عبدالله الرميحي

1/1/2024 8:06:04 AM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) استقبل الدكتور حسن بن عبدالله فخزو، مستشار جلالة الملك للشؤون الاقتصادية، النائب عبدالله خليفة الرميحي عضو مجلس النواب.

ورحب الدكتور حسن فخرو بالنائب عبدالله الرميحي، مشيدًا بالدور الهام الذي يضطلع به مجلس النواب في خدمة الوطن والمواطن وتعزيز المسيرة الديمقراطية في مملكة البحرين في ظل المشروع التنموي الشامل لحضرة صاحب الجلالة الملك المعظم، .

كما أعرب عن تمنياته بالتوفيق للنائب الرميحي لتحقيق الأهداف والتطلعات المنشودة خدمةً للوطن وشعب البحرين الكريم.

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