مستشار جلالة الملك للشؤون الاقتصادية يستقبل النائب عبدالله الرميحي

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) استقبل الدكتور حسن بن عبدالله فخزو، مستشار جلالة الملك للشؤون الاقتصادية، النائب عبدالله خليفة الرميحي عضو مجلس النواب.
ورحب الدكتور حسن فخرو بالنائب عبدالله الرميحي، مشيدًا بالدور الهام الذي يضطلع به مجلس النواب في خدمة الوطن والمواطن وتعزيز المسيرة الديمقراطية في مملكة البحرين في ظل المشروع التنموي الشامل لحضرة صاحب الجلالة الملك المعظم، .
كما أعرب عن تمنياته بالتوفيق للنائب الرميحي لتحقيق الأهداف والتطلعات المنشودة خدمةً للوطن وشعب البحرين الكريم.
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